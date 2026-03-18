Podcast ‘La Moreniza’: Estiman gasto millonario y reportan falta de transparencia en su producción

El podcast “La Moreniza”, vinculado al partido Morena, se encuentra en el centro de la conversación luego de que una investigación revelara supuestamente, que se han destinado casi 300 mil pesos únicamente en promoción en redes sociales.

El dato ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos y, sobre todo, sobre la falta de transparencia en el costo total del proyecto. Pero te dejamos todos los detalles al respecto y si toda esta información es real o no.

¿Cuánto dinero se ha gastado en promocionar ‘La Moreniza’?

De acuerdo con reportes periodísticos de otro medio local, se basaron en información revisada en plataformas digitales, el gasto en promoción del podcast asciende a cerca de 239 mil pesos en publicidad de redes sociales. Esto se suma a la inversión dividida entre páginas vinculadas al proyecto, es decir:

Cerca de 13 mil 400 pesos se destinaron desde la página oficial del podcast

Alrededor de 280 mil pesos provinieron de otra página asociada a Morena

Este monto corresponde solo a difusión, no a la producción del contenido.

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¿Estas cifras sobre el podcast ‘La Moreniza’ son reales?

Realmente no. Hasta este momento no existe información clara sobre el costo de producción de “La Moreniza”. Sin embargo, según las respuestas oficiales del partido mencionan que no se destinan recursos para producir el podcast desde el partido político, asimismo, señalan que no se pagan viáticos, equipo o edición.

Pero tampoco hay información pública sobre estos gastos, pues incluso, se dice que no hay localización de este presupuesto en portales de transparencia pese a las solicitudes formales que se han hecho.

La Moreniza, podcast Ampliar

El INE ya pidió transparentar los gastos

Ante la falta de información, el caso llegó al Instituto Nacional Electoral, que ordenó al partido revelar los costos reales del podcast y entregar información en un plazo determinado.

La resolución fue emitida en febrero de 2026, pero hasta ahora no se ha cumplido completamente con esta instrucción, lo que mantiene el tema en discusión pública

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¿Qué es “La Moreniza” y para qué se creó?

“El podcast “La Moreniza” se transmite desde marzo de 2025 y tiene como objetivo difundir los principios de la llamada “Cuarta Transformacion” para conectar con audiencias jóvenes y posicionar mensajes políticos en formato digital.

El programa es conducido por figuras vinculadas a Morena y se publica de manera periódica en redes sociales.