Durante 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, Luz Elena González Escobar afirma avances en sector petrolero

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, afirmó en el evento conmemorativo por el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que no podría haber un día más adecuado para comunicar los avances que vive el sector petrolero, dado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), ya son empresas públicas de todas y todos los mexicanos.

En este nuevo marco legal, señaló que el concepto de monopolio no les es aplicable, ya que sus actividades son estratégicas para la nación. Esto permite a Pemex su reintegración para lograr una mayor eficiencia operativa y reconoce, por primera vez, los conceptos de justicia y de transición energética.

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Indicó que estas acciones forman parte de un propósito mayor que guía al Gobierno de México: consolidar la soberanía energética del país, es decir, que la energía llegue a todas y todos los mexicanos, especialmente a los de menores recursos, y que esté garantizada para toda actividad social y económica de México.

“Hoy, la energía y los recursos de nuestro país se reafirman como lo que son: un bien público estratégico insustituible, cuya garantía está a cargo del Estado y no por un arreglo mercantil de intereses anónimos”, subrayó.

En ese contexto, la secretaria Luz Elena González mencionó resultados tangibles y medibles alcanzados por Pemex como la estabilización de la producción petrolera, la recuperación de la capacidad de refinación de petrolíferos en 100% con respecto a 2018 con un procesamiento promedio en 2025 de 1.2 millones de barriles al día, el aumento en la producción de fertilizantes en 21% en 2025, y la rehabilitación de complejos petroquímicos.

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Asimismo, resaltó la reestructuración financiera de la empresa pública, lo que disminuyó su deuda en 19% entre 2018 y 2025, y la renovación la semana pasada de la estrategia voluntaria para estabilizar el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

La titular de la Secretaría de Energía mencionó que la participación privada tiene su lugar en la actividad petrolera y energética, ya que se necesita de todos en un marco de cooperación y es una aliada del Gobierno, con la firme rectoría del Estado y siguiendo la pauta de una planeación estratégica a largo plazo que beneficie, sobre todo, al pueblo de México.

Precisó que el México de hoy y de mañana se construye sobre la base primordial del interés general y destacó que, en la tercera década del siglo XXI como en 1938, la soberanía energética ocupa, nuevamente, un lugar fundamental.

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En el evento estuvieron presentes la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor; el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; y el presidente honorífico de la Fundación para la Democracia, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, entre otras y otros funcionarios del Gabinete, así como trabajadoras y trabajadores de Pemex, y representantes empresariales del sector petrolero.