“Malcolm el de en medio” regresa: lanzan el primer tráiler del revival y desata la nostalgia de toda una generación

“Malcolm el de en medio”: así es el tráiler del revival que revive el caos familiar

“Malcolm el de en medio” ha sorprendido a los fans este 12 de marzo de 2026 con el estreno del primer tráiler oficial de su esperado revival, una miniserie que retomará la historia casi 20 años después del final de la serie original.

El adelanto rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Muestra a Malcolm, Hal, Lois y el resto de la familia enfrentando una nueva etapa de sus vidas, pero con el mismo humor ya conocido que convirtió a la producción en un fenómeno televisivo a principios de los 2000. La nostalgia, el caos doméstico y los amados personajes vuelven a reunirse en un proyecto que promete reconectar con toda una generación de espectadores.

De qué trata el revival de “Malcolm el de en medio”

La nueva producción, titulada “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair”, retoma la vida del protagonista años después de la serie original.

Ahora Malcolm es un adulto y padre de familia, pero el tráiler deja claro que el caos nunca desapareció del todo. La historia se activa cuando Hal y Lois organizan una reunión familiar, obligando a Malcolm y a sus hermanos a reencontrarse.

El avance mantiene el tono característico que hizo de la serie un fenómeno televisivo: discusiones absurdas, situaciones domésticas que rápidamente se salen de control y ese humor incómodo e irreverente que convirtió a la producción en un clásico de la comedia en televisión.

El elenco original regresa

Uno de los elementos que más ha entusiasmado a los fans es el regreso de gran parte del elenco original.

Entre los actores confirmados están:

Frankie Muniz como Malcolm

Bryan Cranston como Hal

Jane Kaczmarek como Lois

Justin Berfield como Reese

Christopher Masterson como Francis

Sin embargo, el personaje de Dewey será interpretado por el actor Caleb Ellsworth-Clark, debido a que el intérprete original decidió no participar en el proyecto.

Cuántos episodios tendrá el revival

La nueva entrega de “Malcolm el de en medio” llegará en formato de miniserie limitada. De acuerdo con los detalles confirmados, la producción contará con cuatro episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno, con estreno previsto para abril de 2026 y distribución a través de plataformas internacionales de streaming. El proyecto está concebido como un especial que retoma la historia de la familia años después del final de la serie, ofreciendo una continuación para los fans sin convertirse en una temporada completa.

Por qué el regreso de Malcolm está causando tanta expectativa

Estrenada en el año 2000, “Malcolm el de en medio” se convirtió en una de las comedias más influyentes de su generación, destacando por romper la cuarta pared, su estilo narrativo acelerado y un humor familiar poco convencional.

Durante sus siete temporadas, la serie construyó una base de fans global y lanzó al estrellato a varios de sus actores, entre ellos Bryan Cranston, quien años después protagonizaría Breaking Bad.

Por eso, el tráiler del revival se ha convertido rápidamente en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios celebran el regreso de la familia que definió la comedia televisiva de principios de los 2000.

Cuándo se estrena “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair”

En México y el resto de América Latina, el revival “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” se estrenará exclusivamente a través de la plataforma de streaming Disney+, mientras que en Estados Unidos estará disponible en Hulu. La miniserie llegará al catálogo internacional a partir del 10 de abril de 2026, como parte de la estrategia de distribución global de Disney para la región.