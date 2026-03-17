Derrumbe en San Antonio Abad: Inti Muñoz denuncia inconsistencias en documentos de Cuauhtémoc

Inti muñoz asegura que un acuerdo de facilidades, como se le autorizó al propietario del inmueble no exime a la alcaldía de supervisar los trabajos.

El secretario de Vivienda de la ciudad de México, Inti Muñoz, aseguró que los documentos que ha presentado la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, con relación al inmueble que se derrumbe inmueble en la calzada San Antonio Abada y que dejo tres muertos, presentan muchas inconsistencias.

Y aseguró que uno de los oficios mostrados por la alcaldía sobre la negativa para el derrumbe no es tal, en realidad es una prevención administrativa.

Edificio que se derrumbó en San Antonio Abad y dejó tres muertos Ampliar

Te podría interesar: Rojo de la Vega vs Gobierno CDMX: ¿Quién permitió la demolición del edificio en San Antonio Abad?

¿Qué inconsistencias detectaron en los documentos?

“Este documento no es una negativa a una licencia de demolición. Es un documento, que es una prevención, donde le pide a la empresa propietaria o al Fideicomiso 777, propietario del edificio, que recibe su petición y que debe ingresar más documentos”.

Sobre la posibilidad de que haya habido alteración de documentos por parte de la alcaldía, el funcionario afirmó: “Yo no soy autoridad en la materia, simplemente estoy diciendo que hay inconsistencias”.

En conferencia de prensa, volvió a enfatizar que de acuerdo con la ley, a quien corresponde revisar las demoliciones es a la alcaldía Cuauhtémoc.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc Ampliar

También puedes leer: Derrumbe en San Antonio Abad: Gobierno CDMX se deslinda y culpa a la Alcaldía Cuauhtémoc

¿A quién corresponde supervisar las demoliciones?

“Es potestad exclusiva de las alcaldías, verificar las disposiciones legales y administrativas, en materia de construcción y demoliciones”, reiteró.

Insistió en que un acuerdo de facilidades, como se le autorizó al propietario del inmueble no exime a la alcaldía de supervisar los trabajos.

“Si bien el acuerdo de facilidades sí exenta algunos trámites de carácter complementario no exime a las alcaldías de la aplicación de sus obligaciones en materia de ley las cuales son ineludibles inobjetables claras y precisas”.

Inti Muñoz aseguró que según los documentos presentados por Rojo de la Vega, el 11 de noviembre la propia alcaldía habría comunicado que se “ha dado por enterada del inicio de la obra”.

La demolición, añadió, inició al siguiente día, el 12 de noviembre.

Síguenos en Google News y encuentra más información