Confirman segunda muerte por sarampión en CDMX: Lo que se sabe del caso y el avance del brote

Autoridades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmaron la segunda muerte por sarampión en la capital, en medio de un aumento de contagios registrado durante 2026.

El caso fue informado por la titular de la dependencia, quien detalló que la víctima fue una bebé de siete meses que no contaba con esquema de vacunación, lo que agravó su estado de salud tras contraer la enfermedad. Este nuevo fallecimiento se suma al registrado previamente, lo que mantiene la alerta sanitaria en la ciudad.

¿Qué se sabe sobre la segunda muerte por sarampión?

De acuerdo con autoridades capitalinas, la menor presentó complicaciones graves como:

Neumonía

Sepsis

Infección generalizada

Tras la evaluación de un comité médico, se determinó que la causa del fallecimiento fue el sarampión. El caso ya había sido reportado, pero estaba en análisis hasta confirmar oficialmente la causa.

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¿Cuántos casos de sarampión hay en CDMX en 2026?

El brote ha ido en aumento durante este año. Hasta mediados de marzo de 2026, la Ciudad de México registra:

Más de 570 casos confirmados

Decenas de hospitalizaciones

Una posible tercera muerte en investigación

Además, la mayoría de los contagios se concentran en personas sin antecedente de vacunación, lo que ha encendido las alertas sanitarias.

¿A qué se deben ambas muertes por sarampión?

Uno de los hallazgos más relevantes del brote de sarampión es que gran parte de las personas contagiadas no estaban vacunadas.

En la Ciudad de México, cerca del 70% de los casos confirmados no contaban con inmunización previa, lo que ha facilitado la propagación del virus. Esto ha llevado a reforzar campañas de vacunación en la capital y en todo el país.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación para:

Bebés desde los 6 meses (dosis inicial)

Niñas y niños con esquema incompleto

Personas de 10 a 49 años que no estén vacunadas

También se han habilitado módulos de vacunación en distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso.