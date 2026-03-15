Premios Oscar 2026 EN VIVO: lista completa de ganadores |De Estreno

Lista de ganadores de los Oscar 2026 EN VIVO. Getty Images

La edición 2026 de los Premios Oscar se celebra este 15 de marzo desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, donde la Academy of Motion Picture Arts and Sciences reconoce a lo mejor del cine.

La ceremonia reúne a las principales estrellas de Hollywood y se transmite en vivo para millones de espectadores en todo el mundo.

La cobertura se actualiza en tiempo real con todos los premios de la noche.

EN VIVO: lista completa de ganadores del Oscar 2026

Amy Madigan gana el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Weapons

KPop Demon Hunters gana el Oscar a Mejor Película Animada

Oscar a Mejor Cortometraje Animado “La niña que lloraba perlas” (The Girl Who Cried Pearls)

Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado “Frankenstein” se lleva el premio de la Academia gracias al extraordinario trabajo de Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey

Kate Hawley gana Mejor Premio Vestuario por su trabajo en “Frankenstein”, la nueva adaptación dirigida por Guillermo del Toro

“One Battle after Another” gana el Oscar a Mejor Casting, con el trabajo de Cassandra Kulukundis

Oscar a Mejor Cortometraje de Acción Real

En una decisión poco habitual, la Academia otorgó dos premios en esta categoría.

Uno de los ganadores es “The Singers”, dirigido por Sam A. Davis y Jack Piatt. El cortometraje destaca por su propuesta narrativa y su mirada íntima sobre las relaciones humanas, confirmando el potencial creativo del formato corto.

Oscar a Mejor Actor de Reparto

Sean Penn gana el premio de la Academia por su actuación en “One Battle after Another”

Oscar a Mejor Guion Adaptado

Paul Thomas Anderson gana el premio de la Academia por “One Battle After Another”

Oscar a Mejor Guion Original

Ryan Coogler gana el Oscar por “Sinners”, una de las propuestas más ambiciosas de la temporada

Oscar a Mejor Diseño de Producción

“Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro, gana un tercer premio de la Academia

Oscar a Mejores Efectos Visuales“Avatar

Fire and Ash” se lleva el Oscar gracias al trabajo de Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, quienes continúan ampliando los límites de la tecnología en el cine

Oscar a Mejor Cortometraje Documental

“All the Empty Rooms”, dirigido por Joshua Seftel y Conall Jones, gana el premio de la Academia en la categoría de Documentary Short Film

Oscar a Mejor Largometraje Documental

“Mr. Nobody Against Putin”, dirigido por David Borenstein y Pavel Talankin, y producido junto a Helle Faber y Alžběta Karásková, se lleva la estatuilla

Oscar a Mejor Música Original

Ludwig Göransson gana el Oscar por la música de “Sinners”, la película dirigida por Ryan Coogler

Oscar a Mejor Sonido

“F1″ gana el premio en la categoría de Sonido, gracias al trabajo de Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralt.

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