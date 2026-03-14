Cancha en el Zócalo, CDMX busca romper récord Guinness futbolero previo al Mundial 2026

La clase masiva futbol se realizará este domingo 15 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México buscará superar el récord de mil 38 participantes.

La plancha del Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en una cancha de futbol para realizar este domingo 15 de marzo la clase de futbol masiva que buscará romper el récord con la presencia de más de mil 38 amantes del soccer, récord que ostenta actualmente el estadio Lumen Field en Seattle, Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los primeros 10 mil asistentes podrán obtener un balón de futbol oficial de la Copa Mundial 2026, siempre y cuando realicen todos los ejercicios ataviados con ropa deportiva.

👕 Realizamos la entrega del los kits para la clase de futbol más grande del mundo. 🏆⚽️



🤩 Estamos más que listas y listos para mañana imponer un Récord Guinness, ¡con juego limpio y sociedad justa! 👏#LaPelotaVuelveACasa 🥅 pic.twitter.com/UHRrhPJC7a — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 14, 2026

Hace unas semanas la jefa de gobierno, Clara Brugada aseguró “Vamos a convertir el Zócalo en la cancha de futbol más grande del mundo y allí esperamos a más de 10 mil personas que se sumen a hacer historia, porque eso es. Hacer historia es romper el Récord Guinness en la clase de futbol más grande del mundo”.

⚽ El Zócalo capitalino está listo para hacer historia. 🎖️



Este domingo 15 de marzo se transformará en una enorme cancha de futbol para establecer un Récord Guinness en la #CapitalDeLaTransformación. 🏟️✨#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/7q4ZGoSaEf — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 14, 2026

Sin embargo, pese al ánimo futbolero de muchos capitalinos, muchos internautas cuestionaron a través de redes las acciones y el recurso invertido en este tipo de convivencia, exigiendo en algunos casos, dar prioridad a obras que a la fecha han quedado inconclusas, como la que se realiza en la calzada de Tlalpan, que provoca caos vial de unos meses a la fecha.

A partir del martes 17 de marzo, la estación San Antonio Abad de la Línea 2, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Toma previsiones. #CuidarteEsParteDelViaje pic.twitter.com/NPdn5dRuD8 — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 14, 2026

¿Cuánto dinero gastó el gobierno de CDMX en la cancha?

Hasta el momento, se sabe que fueron cerca de 30 mil metros cuadrados de pasto artificial los que se instalaron en la plancha del Zócalo, que por cierto, fue invadida el viernes por un grupo de maestros de la CNTE que inconformes accedieron al pasto, moviendo una de las rejas que flanquea la plancha del zócalo para lanzar sus consignas, pero se desconoce la inversión total del evento, toda vez que al menos por cada participante se consideró un gasto de entre 621 y 1,150 pesos para un promedio de 10 mil asistentes.