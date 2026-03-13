México se une a Brasil y Colombia para pedir cese al fuego en Medio Oriente / Anadolu

La presidenta Claudia Sheinbaum buscará junto a Colombia y Brasil, vías diplomáticas para que terminen los ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

¿Por qué México se suma al llamado a la paz?

Sheinbaum fue invitada por su homólogo de Colombia, Gustavo Petro a unirse a la iniciativa y probablemente, este viernes por la noche, se publicará el desplegado con la firma de todas las naciones que se unieron al llamado al cese al fuego.

Desde Manzanillo, Colima, la Presidenta señaló que por las características de la zona, la guerra en Medio Oriente está afectando a todo el mundo, especialmente en el precio del petróleo que ayer regresó a 100 dólares por barril.

“El precio del petróleo regreso ayer a 100 dólares entonces, países que no tienen petróleo, por ejemplo, pues el aumento en la gasolina pues es muy alto y afecta a toda la población”. — Aseguró

¿Cómo impacta el conflicto en la economía global?

Recordó que este posicionamiento responde al marco de los principios de política exterior de México:

“Es importante que, desde América Latina, que es una región de paz recientemente, se celebró el aniversario de los <b>tratados de Tlatelolco</b> que hablan de América Latina como una región libre de **armas nucleares”, mencionó — Mencionó

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán cumple 14 días. La nueva escalada en Medio Oriente incluye ataques aéreos, bombardeos en Beirut y tensiones en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para la distribución de petróleo en todo el mundo.

📢 Gobierno de Colombia respalda acciones internacionales para estabilizar los mercados energéticos y refuerza monitoreo interno del abastecimiento.



👉🏻: https://t.co/PZ66ZAsgWs pic.twitter.com/abqXbLxj7l — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 13, 2026

¿Qué dicen los gobiernos involucrados en el conflicto?

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró el miércoles que la ofensiva militar “continuará sin límite de tiempo” hasta que se logren “todos los objetivos” y se gane “la campaña”, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “pronto” terminará la guerra porque “prácticamente no queda nada que atacar” en Irán.

Mientas tanto, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, acusó este viernes 13 de marzo a Israel y a Estados Unidos de querer “desintegrar” Irán.