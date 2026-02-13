Corea del Norte podría tener su primera dictadora: hija de Kim Jong-un sería designada sucesora

La hija de Kim Jong-un, cuyo nombre se cree que es Ju-ae, podría convertirse en la primera mujer en encabezar Corea del Norte. La inteligencia surcoreana reveló que la joven, de aproximadamente 13 años, podría ser designada como sucesora para continuar con el régimen de la dinastía Kim.

Lee Seong-kweun, legislador surcoreano que se reunió con la NIS, señaló que, “anteriormente, el servicio de inteligencia había descrito a Kim Ju-ae como estar ‘en proceso de ser sucesora’, pero ahora señalaron que estaba en la ‘etapa de ser designada internamente como sucesora’”.

Apenas en septiembre del año pasado se le vio llegar acompañada de su padre a Pekín para el desfile militar chino por el 80 aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Sino-Japonesa y el final de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se hablaba de que se le consideraba la posible sucesora.

Y aunque hay poca información respecto a la joven, se cree que habría nacido en 2013, siendo hermana de otros dos hijos que presuntamente Kim habría concebido con su esposa Ri Sol-ju. Sin embargo, la presencia de Ju-ae ha sido cada vez más frecuente en actos públicos junto a su padre, desde pruebas de armamento y lanzamientos de misiles hasta actos con altos mandos del régimen.