Ni un solo connacional herido; el balance de la SRE tras evacuar a mil 200 mexicanos

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene seguimiento a la situación de los mexicanos evacuados que se encuentran en Irán, al tiempo que detalló que hasta el momento se han evacuado a mil 200 connacionales.

¿Cuántos mexicanos han sido evacuados de la región?

“La evacuación de mil 200 aproximadamente, desde el principio del conflicto, sobre todo de Emiratos Árabes, de Israel, de Jordania, pero también de Qatar, de Irán, de Barahín. Y ahora que ya se empiezan a abrir los espacios aéreos, pues ha sido más fácil el retorno por vía aérea”.

“Lo más importante sería quizás señalar que no ha habido un solo connacional que haya sufrido daños a su integridad física. Esa es la principal tarea de la cancillería, la protección de nuestras y nuestros connacionales”. —

En entrevista luego de participar en el anuncio de la visita de una misión comercial mexicana a Canadá del 7 al 9 de mayo, el titular de la cancillería señaló que el gobierno mexicano mantiene comunicación y monitoreo permanente sobre la situación de los connacionales en esa región y respecto a si nuestro país condenará los ataques de Estados Unidos a Irán como lo hizo España De la Fuente contestó:

“La postura de México ha estado muy bien definida desde el primer día que iniciaron las hostilidades en el Medio Oriente y está sustentada en nuestros principios constitucionales, los acabo de enunciar dos de ellos, es que son fundamentales, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias, eso es lo que México plantea y lo que México propone junto con los otros principios que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos, la igualdad pública de los estados, etc”, concluyó el canciller mexicano.

¿Qué papel tendrá la CELAC en la cooperación regional?

En otro tema, el canciller se refirió a la próxima reunión de la CELAC, la cual consideró un espacio clave para fortalecer la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe.

“La CELAC representa justamente uno de los foros en donde podemos revisar la situación regional y encontrar proyectos específicos que nos permitan la integración en los hechos”, afirmó.

De la Fuente destacó que este mecanismo ha permitido impulsar iniciativas concretas de cooperación regional, como la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, inaugurada recientemente en Querétaro.

“Son justamente este tipo de proyectos los que nos permiten encontrar puntos de convergencia más allá de diferencias ideológicas”. —

¿Qué se espera de la próxima reunión regional?

El canciller adelantó que en la reunión de la CELAC participarán diversos presidentes y jefes de Estado, además de que se llevará a cabo un encuentro birregional con países de África.

“Será también una reunión birregional entre América Latina y África, lo cual es interesante y oportuno en estos momentos”. —

Finalmente, el funcionario reiteró que la cooperación regional y los proyectos conjuntos permitirán fortalecer la integración entre países del sur global y ampliar los vínculos entre América Latina y otras regiones del mundo.

