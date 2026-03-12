Frida Kahlo y Diego Rivera tendrán su serie en Netflix: Esto es todo lo que se sabe

El gigante de streaming Netflix está desarrollando una nueva serie dramática basada en la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo y el muralista Diego Rivera, dos de las figuras más influyentes del arte en el siglo XX.

Así que si te emociona tanto como a nosotros, te dejamos todos los detalles que se saben hasta el momento, de acuerdo con información del medio estadounidense “Deadline”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Frida Kahlo en el Museo de Arte Modenrno; Exhibirán obras inéditas de la artista a partir de esta fecha

¿De qué tratará la serie de Frida Kahlo y Diego Rivera en Netflix?

El proyecto busca mostrar la relación intensa, compleja y polémica entre Diego Rivera y Frida Kahlo, explorando no solo su historia de amor, sino también el contexto político, social y cultural del México posrevolucionario donde crearon algunas de sus obras más famosas.

Según los primeros detalles del proyecto, la historia buscará mostrar:

La juventud de Frida y el accidente que cambió su vida

Su relación con Diego Rivera y su matrimonio

Los conflictos amorosos y las infidelidades

La influencia del contexto político en su obra

Cómo ambos artistas construyeron su legado cultural

Los creadores también pretenden alejarse de la visión tradicional o “mitificada” de la pareja, mostrando una versión más humana e íntima de ambos personajes.

Diego Rivera y Frida Kahlo serie Netflix Ampliar

¿Quiénes están detrás de la serie de Frida Kahlo y Diego Rivera?

La serie de Frida Kahlo y Diego Rivera será dirigida por los cineastas mexicanos:

Patricia Riggen

Gabriel Ripstein

Ambos han trabajado previamente en producciones internacionales y series reconocidas, lo que busca darle a la historia una visión moderna y global. El guion está a cargo de María Renée Prudencio, mientras que la producción corre a cargo de Mónica Lozano y Alebrije Producciones, una compañía mexicana con experiencia en cine y televisión.

Además, la historia está basada en una novela de la escritora Claire Berest, que narra la relación entre los dos artistas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El sueño (La cama) de Frida Kahlo: La subasta que podría convertirla en la mujer artista más preciada del mundo

¿Ya hay actores confirmados para Frida y Diego?

Por ahora, Netflix no ha anunciado el elenco oficial. Los directores han explicado que el proceso de casting aún no comienza formalmente, aunque sí adelantaron que encontrar a quien interprete a Diego Rivera será un desafío debido a sus características físicas muy particulares.

En el caso de Frida Kahlo, el equipo creativo considera que existen muchas actrices mexicanas con la fuerza necesaria para el papel, por lo que el casting podría centrarse en talento latinoamericano.

Diego Rivera y Frida Kahlo / Roberto Serra - Iguana Press Ampliar

¿Cuándo se estrenará la serie de Frida y Diego?

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado una fecha de estreno. La producción sigue en etapa de escritura y desarrollo, por lo que aún no hay calendario de rodaje ni número oficial de episodios.

Si el proyecto avanza durante los próximos meses, algunos analistas estiman que la serie de Diego Rivera y Frida Kahlo podría llegar entre 2027 y 2028, dependiendo del proceso de producción.