El sueño (La cama) de Frida Kahlo: La subasta que podría convertirla en la mujer artista más preciada del mundo

Sotheby’s Auction House, una de las casas de subastas de arte y antigüedades de lujo más importantes del mundo, subastará en Nueva York El sueño (La cama) de Frida Kahlo, la cual podría convertirse en la obra más costosa de la artista mexicana y, potencialmente, de cualquier mujer artista, al estar valuada entre 40 y 60 millones de dólares, lo que establecería un nuevo récord.

More than 80 Surrealist treasures from a Private Collection are coming to The New York Sales in November—including Frida Kahlo’s intimate self-portrait that is poised to set a new auction record.

El sueño (La cama)

La obra, pintada en 1940, es un autorretrato donde Kahlo expresó su visión sobre la muerte y la vida. En el cuadro, tanto Frida como un esqueleto aparecen acostados de lado en la misma cama, sus cabezas reposan sobre dos almohadas. Mientras ella parece estar en un profundo sueño, el esqueleto permanece despierto y la observa. Este esqueleto, repleto de explosivos, contrasta con las raíces que brotan de los pies de Kahlo y se extienden hasta su cabeza en forma de plantas, como símbolo de vida y renacimiento. Todo en medio de un fondo de nubes que envuelven la escena.

Una colección surrealista de primer nivel

La subasta reúne obras de una de las colecciones privadas de arte surrealista más distinguidas del mundo. “Recopilada a lo largo de cuatro décadas con una mirada experta y una dedicación inquebrantable, la colección recorre la trayectoria imaginativa del movimiento, desde sus figuras seminales hasta sus colaboradores menos conocidos, pero igualmente fascinantes”, se lee en la página de la casa de subastas británica.

Entre las piezas que acompañarán a Kahlo está “Symbiose de la tête au coquillages” de Salvador Dalí; “J’ai bu du tambourin, j’ai mangé du cimbal” de Max Ernst, así como “La Representación” de René Magritte. A su vez, también hay obras pioneras del surrealismo como Dorothea Tanning, Kay Sage, Remedios Varo y Valentine Hugo.

Frida en camino a romper un nuevo récord

Hasta ahora, “Diego y yo” es la obra más cara de Kahlo vendida en subasta. En 2021, alcanzó los 34.9 millones de dólares, también en Sotheby’s Nueva York. Entonces fue adquirida por Eduardo F. Constantini, fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

Pero, el récord histórico de la obra más cara de una artista mujer pertenece a Georgia O’Keeffe, madre del modernismo estadounidense que recaudó 44 millones de dólares en 2014 con su pintura Jimson Weed/White Flower No. 1.

