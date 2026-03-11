Equinoccio 2026: revelan el día exacto en que comenzará la primavera en México

La llegada de la primavera en México ya tiene fecha confirmada. El equinoccio de primavera de 2026 ocurrirá el viernes 20 de marzo, momento en el que comienza oficialmente esta estación en el hemisferio norte desde el punto de vista astronómico.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y cálculos astronómicos internacionales, el fenómeno ocurrirá aproximadamente a las 08:46 horas (tiempo del centro de México). En ese instante, el Sol se ubicará directamente sobre el ecuador terrestre, marcando el inicio de la primavera.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

El equinoccio es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se posiciona de tal forma que ambos hemisferios reciben prácticamente la misma cantidad de luz solar. Por esta razón, el día y la noche duran casi lo mismo en todo el planeta.

Este evento sucede dos veces al año:

En marzo, cuando inicia la primavera en el hemisferio norte.

En septiembre, cuando comienza el otoño.

Durante el equinoccio, el Sol cruza el ecuador celeste y comienza a iluminar con mayor intensidad el hemisferio norte, lo que provoca que los días se vuelvan gradualmente más largos y aumenten las temperaturas en los meses siguientes.

¿Por qué no siempre ocurre el 21 de marzo?

Aunque muchas personas asocian el inicio de la primavera con el 21 de marzo, en realidad la fecha puede variar entre el 19 y el 21 de marzo, dependiendo de factores astronómicos como la órbita de la Tierra y los ajustes del calendario.

En 2026, los cálculos indican que el cambio de estación ocurrirá el 20 de marzo, lo que marcará el comienzo oficial de la primavera para países del hemisferio norte, incluido México.

Un fenómeno que atrae visitantes en México

Cada año, el equinoccio también genera gran interés turístico y cultural en el país. Miles de personas acuden a zonas arqueológicas como Chichén Itzá, Teotihuacán y El Tajín para observar los efectos de luz y sombra que se producen durante este evento astronómico.

Uno de los más conocidos es el fenómeno en la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, donde la posición del Sol crea la ilusión de una serpiente descendiendo por las escalinatas del templo.

Con la llegada del equinoccio del 20 de marzo de 2026, México entrará oficialmente en la primavera, una estación que se extenderá hasta el solsticio de verano en junio, cuando ocurrirá el día más largo del año.