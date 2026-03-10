Qué empresa demolía el edificio que se derrumbó en San Antonio Abad y dejó tres muertos FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

El derrumbe de un edificio en San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, dejó al descubierto una cadena de responsabilidades que ahora investigan las autoridades capitalinas. El inmueble colapsó mientras se realizaban trabajos de demolición, provocando la muerte de tres trabajadores que quedaron atrapados entre los escombros.

De acuerdo con información confirmada por autoridades locales, la empresa encargada de la demolición era Desarrolladora Metropolitana (DeMec), una compañía dedicada a trabajos de demolición, excavación y preparación de terrenos.

Qué empresa estaba a cargo de la demolición del edificio en San Antonio Abad

La compañía Desarrolladora Metropolitana, identificada como la responsable de los trabajos en el inmueble, tiene oficinas registradas en la colonia Tres Estrellas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El edificio que colapsó se encontraba en proceso de demolición, luego de haber sido catalogado como una estructura con daños estructurales acumulados durante años.

Autoridades indicaron que el inmueble presentaba afectaciones desde los sismos de 1985 y de 2017, lo que derivó en la decisión de retirarlo mediante trabajos de demolición controlada.

Tres trabajadores murieron tras quedar atrapados en los escombros

El colapso ocurrió mientras obreros realizaban labores en el interior del edificio. Tras el derrumbe, equipos de emergencia iniciaron un operativo de rescate para localizar a los trabajadores atrapados.

Con el paso de las horas, los cuerpos de tres trabajadores fueron recuperados entre los restos de la estructura, confirmándose su fallecimiento.

En las labores participaron bomberos de la Ciudad de México, personal de rescate, policías y elementos de Protección Civil, quienes removieron escombros durante la noche y la madrugada para recuperar a las víctimas.

Autoridades de CDMX investigan responsabilidades por el colapso

Tras el incidente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México confirmó que se abrió una investigación para determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad durante la demolición.

La dependencia también informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México participa en las indagatorias para esclarecer las causas del colapso y deslindar responsabilidades.

Las autoridades buscan determinar si el derrumbe fue provocado por fallas en el procedimiento de demolición, condiciones estructurales inesperadas o posibles irregularidades en la obra.

Un edificio marcado por daños de antiguos sismos

El inmueble formaba parte de una estructura que arrastraba deterioro desde los terremotos que han impactado a la capital durante décadas.

Por esta razón se había tomado la decisión de demolerlo, como parte de un proceso para retirar edificaciones consideradas de riesgo en la zona.

El caso ha reavivado el debate sobre los controles de seguridad en obras de demolición y construcción en la Ciudad de México, especialmente en edificios con historial de daño estructural.