INE propone nuevos elementos y códigos QR en la credencial para votar

Con el fin de avanzar a un nuevo modelo de la Credencial para Votar 2026-2031 el Instituto Nacional Electoral (INE), informó que irá hacia un estándar más seguro, confiable y útil para los procesos internos y externos.

¿Qué cambios se proponen para la credencial para votar?

La Comisión del Registro Federal de Electorales presentará al Consejo General del INE los proyectos que incorporan nuevos elementos en la Credencial para Votar (CPV), y la actualización del contenido de los códigos bidimensionales QR de alta densidad, en México y desde el extranjero, que fortalecerán la seguridad y funcionalidad de la identificación electoral.

Se trata de cinco propuestas relacionadas con la identidad de género autopercibida; la auto identificación indígena y/o afromexicana; distintivo de discapacidad; leyenda sobre la donación de órganos y la impresión de los datos de identificación de la CPV en Sistema Braille.

Las y los ciudadanos podrán elegir si en su credencial se muestra el campo de sexo o género, así como un dato relativo a la auto identificación indígena y/o afromexicana, siempre que se trate de un dato declarativo, voluntario, basado exclusivamente en la manifestación consciente, libre e informada de la persona.

¿Qué datos nuevos podría incluir la credencial?

El nuevo modelo de la Credencial del INE considera también incluir datos como la minucia dedo 1, minucia dedo 2, domicilio, identidad de género, auto identificación indígena y la descripción del Pueblo Indígena que no exista en catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Por otra parte, derivado de la actualización del modelo de la Credencial para Votar en México y en el Extranjero se propone actualizar e integrar datos adicionales en el contenido de información de los códigos bidimensionales tipo QR, a partir de la revisión y análisis realizado por el Grupo de Trabajo Interdisciplinario, conformado para tal efecto.

El proyecto será presentado ante el Consejo General del INE para su aprobación definitiva, con el fin de consolidar un instrumento de identificación más seguro, moderno y alineado con estándares internacionales.

