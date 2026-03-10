Imputan a seis personas por daño a propiedad tras disturbios del 8M en CDMX

Por disturbios del 8M, seis personas imputadas por daño a propiedad

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que nueve personas fueron detenidas luego de que vandalizaron uno de los edificios del gobierno capitalino en la marcha del 8M que se realizó para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 120 mil mujeres marcharon este 8M en CDMX; Brugada reporta saldo blanco

¿Cuántas personas fueron detenidas tras los disturbios del 8M?

“Seis de estas personas, todos masculinos, mayores de edad, fueron presentados al Ministerio Público, donde posteriormente fueron imputados por daños a propiedad”. — Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Sobre las otras tres personas, aseguró, fueron puestas a disposición del juzgado cívico. Dos de ellas son menores de edad.

“Y ahí la imputación fue por la falta administrativa de impedimento del uso de bienes públicos o de edificios públicos, por la obstaculización que se generó al libre flujo, en torno al edificio de la sede de Gobierno”. — Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Ampliar

¿Qué pruebas presentaron las autoridades?

En todos los casos, explicó, se aportaron videos y testimonios de personas que estuvieron presentes en el lugar, “donde se ve de manera clara y objetiva, la participación de los detenidos en la conducta que se les imputa y de la que se les presume responsables”.

En materia de seguridad, respecto a los actos violentos registrados en un edificio del gobierno capitalino el 8 de marzo informamos la detención de nueve personas relacionadas con estos hechos. pic.twitter.com/vBVdQoHgYC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 10, 2026

El funcionario explicó que la Fiscalía está concluyendo las investigaciones y que los detenidos son personas que “no tenían absolutamente nada que ver con la causa y el motivo de la marcha del domingo”.

Las razones por las que dañaron el inmueble “son objetivo de investigación al momento”.

En Vivo | Acompáñame a conferencia de prensa. https://t.co/T9iljp8iDX — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 10, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información