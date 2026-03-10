Caso Emma Zermeño: TEPJF acepta chats privados como prueba de violencia política

Emma Zermeño señaló que las conversaciones fueron incorporadas al expediente sin que existiera una orden judicial para revisar su contenido.

Culiacán, Sinaloa.- La activista y servidora pública en Sinaloa, María Emma Zermeño, denunció un posible riesgo a la libertad de expresión luego de ser demandada por la diputada local con licencia y actual secretaria nacional de la Diversidad Sexual de Morena, Almendra Negrete, por presunta violencia política de género.

En rueda de prensa, Zermeño explicó que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptó como pruebas capturas de pantalla de una conversación privada de WhatsApp que sostuvo con una tercera persona, en la que emitía críticas sobre el desempeño político de la legisladora.

¿Por qué se presentó la demanda contra la activista?

La activista señaló que dichas conversaciones fueron incorporadas al expediente sin que existiera una orden judicial para revisar su contenido. No obstante, el tribunal las consideró válidas como prueba, argumentando que la persona con la que sostuvo el diálogo decidió difundirlas.

Zermeño precisó que no conoce personalmente a la diputada Almendra Negrete y que nunca ha sostenido una conversación directa con ella. Asimismo, aclaró que sus derechos político-electorales permanecen intactos, por lo que puede votar y ser votada.

La legisladora busca que la activista pague 300 mil pesos por concepto de reparación del daño, que sea inscrita en el padrón estatal de personas violentadoras, emita una disculpa pública y tome cursos de sensibilización.

De concretarse, Zermeño sería la primera persona en aparecer en dicha lista en el estado de Sinaloa.

¿Qué implicaciones tendría el caso para la privacidad digital?

La activista advirtió que la sentencia que emita el tribunal podría sentar un grave precedente sobre los límites de la privacidad en el entorno digital y la libertad de expresión.

“Lo que está en juego hoy en este país es el acceso a ejercer la libertad de expresión y el abuso de poder. Las autoridades consideran genuinamente que una conversación privada puede ser arrancada de su contexto, sacada de un espacio íntimo y usada para castigar a una ciudadana”. —

Colectivas feministas manifestaron su respaldo a Emma Zermeño y expresaron su preocupación ante una posible sentencia que, señalaron, podría vulnerar el derecho a manifestar ideas y opiniones, así como la libertad de expresión y la privacidad.

Advirtieron que, de continuar el proceso en los términos actuales, se pondría en riesgo la privacidad de millones de personas en el país, además de limitar la posibilidad de expresar pensamientos de manera segura, sin temor a represalias.

Las colectivas consideraron que esto podría derivar en un escenario de persecución y vigilancia, por lo que exigieron que el proceso jurídico se lleve a cabo con un enfoque de derechos humanos.

“De continuar el proceso pone en peligro la privacidad de millones de personas en este país, así como de poder expresar sus pensamientos de forma segura, sin temor a futuras represalias, constituyendo un estado de persecución, y vigilancia, atentando así a los principios básicos que configuran un estado democrático y ciudadano”, expresó Korina Cervantes, activista feminista.

Activistas y defensores de derechos humanos en Sinaloa han manifestado públicamente su respaldo a Emma Zermeño tras la demanda interpuesta en su contra.

