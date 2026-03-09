¿Quién es Emanuel Shaleta? El obispo arrestado por lavado de dinero que está causando polémica mundial

Emanuel Shaleta, obispo detenido por presunto lavado de dinero en Estados Unidos, ha comenzado a ser un escándalo en el país vecino. Y es que el religioso fue arrestado en EUA por presuntos delitos financieros y otros tantos que se le han sumado.

Así que te contamos quién es, por qué se la ha acusado y cómo está cambiando el rumbo religioso del mundo.

¿Quién es Emanuel Hana Shaleta?

El obispo que comienza a provocar un escándalo dentro y fuera De la Iglesia Católica, Emanuel Hana Shaleta es un obispo de la Chaldean Catholic Eparchy of Saint Peer the Apostle, una diócesis del catolicismo que atiende comunidades en el oeste de Estados Unidos.

Nacido en Fishkabour, Irak, fue ordenado en sacerdote en 1984 y en 2017 el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis caldea con sede en San Diego, sin embargo, su nombre comenzó a aparecer en investigaciones internas de la Iglesia y posteriormente pesquisas de autoridades estadounidenses.

¿De qué acusan a Emanuel Shaleta las autoridades?

El religioso, es investigado por tres delitos, Shaleta enfrenta:

8 cargos por malversación de fondos

8 cargos por lavado de dinero

1 cargo por delito agravado de cuello blanco

Las autoridades sospecha que Emanuel Shaleta, desvió dinero De la Iglesia, lo que derivó en una investigación financiera que comenzó en 2025. Tras su arresto, el obispo fue trasladado a la Cárcel Central de San Diego, donde permanece detenido con una fianza fijada en 125 mil dólares.

¿Por qué el caso de Emanuel Shaleta se volvió viral en redes?

Además de los delitos financieros, reportes periodísticos señalan que una investigación interna reveló supuestas visitas frecuentes a un club nocturno para adultos en Tijuana, lo que aumentó el escándalo público alrededor del religioso.

También trascendió que el Vaticano ya investigaba a Emanuel Shaleta, por posible malversación de recursos y conducta inapropiada, lo que lo llevó incluso a presentar su renuncia antes de su arresto.

La combinación de acusaciones financieras, investigación religiosa y presuntos escándalos personales ha generado miles de reacciones en redes sociales y medios internacionales.