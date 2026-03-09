Protección Civil CDMX descarta relación entre derrumbe y obras en Tlalpan

Miriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, negó categóricamente que el derrumbe San Antonio Abad de un inmueble en proceso de demolición ubicado en San Antonio Abad tenga relación con las obras de la calzada flotante de Tlalpan.

¿Qué provocó el derrumbe del inmueble?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la funcionaria aseguró que los trabajos son totalmente seguros y no han generado inestabilidad en los inmuebles aledaños, desmintiendo así las versiones de algunos vecinos que sugerían una conexión entre ambos eventos.

“No tiene que ver nada las obras del metro con este colapso que ha habido en un edificio que además tuvo problemas en 1985 con el primer gran terremoto de la ciudad y que siguió teniendo problemas en el 2017, tanto así que se le exigió al dueño de este edificio, porque es un edificio privado, que hiciera los trabajos necesarios para la demolición del mismo”. —

El saldo preliminar confirma una persona fallecida, cuyo cuerpo ya fue recuperado, un trabajador herido que fue trasladado al hospital Rubén Leñero y dos personas más que permanecen atrapadas bajo los escombros.

Urzúa Venegas detalló que los servicios de emergencia han dividido la zona en cuatro cuadrantes para agilizar las maniobras de localización.

En estas tareas participa activamente el Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de la propia secretaría y elementos de la Sedena y la Secretaría de Marina, quienes apoyan con binomios caninos para marcar los puntos específicos donde podrían encontrarse los trabajadores desaparecidos.

📌 ⁠Continuan los trabajos de búsqueda de dos personas tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad #AlAire | Juan Manuel Pérez Cova (@JefeVulcanoCova), director del Heróico Cuerpo de Bomberos de la #CDMX



🎙️@EnriqueEnVivo en @asilascosasWPM



🎧https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/pROqwFE8Vp — W Radio México (@WRADIOMexico) March 10, 2026

¿Cómo avanzan las labores de rescate?

Por su parte, el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, puntualizó que el colapso se originó cuando la losa superior se desprendió, provocando la caída en cadena de otras dos estructuras inferiores, lo que ha generado una compleja acumulación de concreto y varillas en el área de trabajo.

Explicó que, tras realizar una primera incursión en los puntos señalados por los testigos sin resultados positivos, se determinó ampliar el radio de búsqueda de manera más profunda y extensa para cubrir todos los cuadrantes donde podrían encontrarse las personas desaparecidas.

Para agilizar estas tareas, se está empleando tecnología especializada que permite remover el cascajo de forma cautelosa, evitando comprometer la estabilidad de las cuatro columnas que aún sostienen parte de la edificación.

Urzúa Venegas expresó la necesidad de garantizar la mayor seguridad posible para las personas atrapadas, ya que el ingreso de maquinaria pesada podría desestabilizar aún más la estructura y poner en riesgo la integridad de las víctimas y de los rescatistas.

La secretaria se mostró optimista sobre el desarrollo de los trabajos y aseguró que no descansarán hasta ubicar a las tres personas que inicialmente se reportaron como atrapadas, algo que coincide con lo que manifestó ‘el Jefe Vulcano’, quien indicó que se están agotando todos los recursos humanos y técnicos con la prioridad de localizar a los trabajadores con vida.

#AlMomento, gracias al trabajo de coordinación entre las células, hemos logrado recuperar el primer cuerpo.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/Zwnv3dx10G — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información