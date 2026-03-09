Plaga de ratas invade Paseo de la Reforma a pocos meses del Mundial de Futbol

A menos de tres meses de que la Ciudad de México reciba a miles de visitantes internacionales por el Mundial de Fútbol 2026, la avenida más emblemática de la capital enfrenta una crisis de salubridad.

Se ha detectado una plaga de ratas en Paseo de la Reforma, en el tramo que va desde la Estela de Luz hasta la Alameda Central, donde los roedores circulan sin temor a plena luz del día.

A través de redes sociales, ciudadanos han compartido imágenes de grupos de roedores en camellones y jardineras, zonas que tradicionalmente lucen flores de temporada, pero que hoy albergan madrigueras visibles frente a oficinas, bancos y hoteles de lujo.

¿A quién corresponde erradicar esta plaga?

El control de esta fauna nociva ha generado una división de responsabilidades.

Mauricio González, director de Obras y Servicios de la alcaldía Cuauhtémoc, aclaró que aunque la zona pertenece a su demarcación, el Gobierno Central es el encargado de la fumigación en corredores turísticos y avenidas principales.

“Se trabaja en combatir estas plagas en calles, parques de colonias y mercados que nos corresponden, pero en avenidas como Reforma, el Gobierno de la Ciudad es el responsable de la fumigación”, aseguró el funcionario.

Riesgo sanitario previo al evento internacional

La proliferación de estos animales representa un riesgo sanitario latente, ya que son transmisores de diversas enfermedades.

Vecinos y transeúntes han exigido a la Secretaría de Salud y a Protección Civil acciones inmediatas para impedir que la zona más representativa de la Ciudad de México, se convierta en un foco de infección antes del evento deportivo.

Las autoridades locales recomiendan a la población no tirar basura ni desperdicios de comida en la vía pública, ya que la acumulación de desechos orgánicos es el principal factor que acelera la reproducción de esta fauna nociva.

