No voy a borrar publicaciones ni daré disculpas a la abogada de “El Chapo”: Miguel Alfonso Meza
El abogado Miguel Alfonso Meza afirmó que no eliminará publicaciones ni ofrecerá disculpas tras una sanción del Tribunal Electoral de Chihuahua relacionada con comentarios sobre la abogada de El Chapo.
"Nosotros alertamos que era un riesgo que una abogada que hace unos cuantos años había sido abogada del Chapo ahora fuera jueza en un estado: Miguel Alfonso Meza
Luego de la exposición de casos graves que se postularon para ser jueces y magistrados, entre ellos “Silvia Rocío Delgado quien fue abogada de “El Chapo” en México”, fui sancionado por el Tribunal Electoral de Chihuahua, pero “No voy a borrar las publicaciones ni a pedir disculpas a la abogada… “si nos quieren poner bozal a los ciudadanos que les cueste”, afirmó el abogado Miguel Alfonso Meza.
¿Por qué fueron señalados aspirantes a jueces y magistrados?
En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin el abogado recordó la advertencia lanzada sobre el riesgo que representaba para la sociedad el tener a un juez o magistrado vinculado con el narcotráfico, que en el caso de la abogada Delgado, dijo “tenía relación probada con el capo” pues incluso habría viajado a Estados Unidos para asesorarle y habría participado en un documental sobre narcoabogados del crimen organizado en México y Colombia.
Al igual que algunos medios de comunicación, Miguel Alfonso habría sido sancionado por el Tribunal Electoral tanto por la Sala Regional de Jalisco, misma que sancionó recientemente a “una ciudadana por unos mensajes de WhatsApp”, es decir por una conversación privada.
¿Por qué rechaza Miguel Alfonso eliminar publicaciones y ofrecer disculpas?
Desde el Tribunal Electoral de Chihuahua, dijo, “la sentencia es quedar inscrito por 180 días en el padrón de violentadores, borrar las publicaciones sobre la abogada de El Chapo, y ofrecer disculpas”. A lo que señaló
No voy a borrar las publicaciones ni a pedir disculpas a la abogada”.—
Y agregó “estamos en un momento donde tenemos la libertad de expresión y ejercerla negándonos a cumplir, lo digo porque la reforma electoral trae la propuesta de que el INE pueda bajar publicaciones de redes sociales”.
Finalmente, afirmó “no nos van a callar, vamos a investigar más a fondo, los ministros que encargaron la revisión del caso estaban en los acordeones de Morena… me puede amonestar, imponer multas, no estoy llamando a desobediencia, pero estas leyes que se utilizan para callar la libertad de expresión son ilegítimas”.
