No voy a borrar publicaciones ni daré disculpas a la abogada de “El Chapo”: Miguel Alfonso Meza

"Nosotros alertamos que era un riesgo que una abogada que hace unos cuantos años había sido abogada del Chapo ahora fuera jueza en un estado: Miguel Alfonso Meza

Luego de la exposición de casos graves que se postularon para ser jueces y magistrados, entre ellos “Silvia Rocío Delgado quien fue abogada de “El Chapo” en México”, fui sancionado por el Tribunal Electoral de Chihuahua, pero “No voy a borrar las publicaciones ni a pedir disculpas a la abogada… “si nos quieren poner bozal a los ciudadanos que les cueste”, afirmó el abogado Miguel Alfonso Meza.

¿Por qué fueron señalados aspirantes a jueces y magistrados?

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin el abogado recordó la advertencia lanzada sobre el riesgo que representaba para la sociedad el tener a un juez o magistrado vinculado con el narcotráfico, que en el caso de la abogada Delgado, dijo “tenía relación probada con el capo” pues incluso habría viajado a Estados Unidos para asesorarle y habría participado en un documental sobre narcoabogados del crimen organizado en México y Colombia.

Al igual que algunos medios de comunicación, Miguel Alfonso habría sido sancionado por el Tribunal Electoral tanto por la Sala Regional de Jalisco, misma que sancionó recientemente a “una ciudadana por unos mensajes de WhatsApp”, es decir por una conversación privada.

¿Por qué rechaza Miguel Alfonso eliminar publicaciones y ofrecer disculpas?

Desde el Tribunal Electoral de Chihuahua, dijo, “la sentencia es quedar inscrito por 180 días en el padrón de violentadores , borrar las publicaciones sobre la abogada de El Chapo, y ofrecer disculpas”. A lo que señaló

No voy a borrar las publicaciones ni a pedir disculpas a la abogada”. —

Y agregó “estamos en un momento donde tenemos la libertad de expresión y ejercerla negándonos a cumplir, lo digo porque la reforma electoral trae la propuesta de que el INE pueda bajar publicaciones de redes sociales”.

Finalmente, afirmó “no nos van a callar, vamos a investigar más a fondo, los ministros que encargaron la revisión del caso estaban en los acordeones de Morena… me puede amonestar, imponer multas, no estoy llamando a desobediencia, pero estas leyes que se utilizan para callar la libertad de expresión son ilegítimas”.

