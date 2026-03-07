AMLO y “lo que ocurrió” este sábado: reportan hospitalización en la Ciudad de México y surge versión de problema cardíaco

Reportan hospitalización de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México; hasta ahora no hay confirmación oficial FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La salud del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se volvió tema de conversación en redes sociales este sábado tras versiones sobre una presunta hospitalización en la capital del país. Esto es lo que ocurrió y lo que se sabe hasta ahora.

La información comenzó a circular luego de una publicación en la red social X del periodista Jorge Fernández Menéndez, quien mencionó que el exmandatario habría sido trasladado al Hospital General Militar en la Ciudad de México por un posible problema cardíaco. El reporte se viralizó rápidamente, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de autoridades federales ni del entorno del ex presidente.

Tras la difusión del mensaje, la información comenzó a replicarse rápidamente en redes sociales y algunos portales informativos, lo que colocó el tema entre las conversaciones políticas del día en México. No obstante, ninguna autoridad federal ni fuentes cercanas al exmandatario han confirmado la versión.

Hasta ahora la Presidencia de la República ni el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum han emitido pronunciamientos sobre el supuesto ingreso hospitalario del exmandatario.

Tampoco se ha registrado una reacción pública de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, quien en ocasiones anteriores ha respondido públicamente a rumores relacionados con la salud del ex presidente.

AMLO mantiene bajo perfil tras dejar la Presidencia

Desde que concluyó su mandato el 1 de octubre de 2024, López Obrador ha optado por mantener una presencia pública limitada, alejado del debate político cotidiano.

El propio exmandatario explicó en diversas ocasiones que su intención era retirarse de la vida pública para no interferir con la nueva administración federal encabezada por Sheinbaum, su sucesora en el poder.

En los últimos meses, sus apariciones han sido escasas y principalmente relacionadas con la difusión de su libro La grandeza cultural de México, además de mensajes ocasionales en redes sociales.

Sin confirmación oficial sobre la salud del expresidente

Hasta el cierre de esta información, no existe confirmación institucional ni parte médico que respalde la versión de una hospitalización del ex presidente.

El tema, no obstante, continúa generando conversación en redes sociales, donde usuarios han solicitado información oficial para esclarecer el estado de salud del político tabasqueño.

Autoridades federales o el propio entorno del exmandatario podrían emitir algún posicionamiento en las próximas horas para confirmar o desmentir las versiones que circulan en internet.