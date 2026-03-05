Automovilistas que circulan por la carretera México-Querétaro reportaron largas filas y tráfico detenido durante varias horas este jueves 5 de marzo de 2026, una de las vías más transitadas del centro del país.

De acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras, el congestionamiento se originó por accidentes y maniobras de emergencia en distintos tramos de la autopista, lo que provocó cierres parciales y reducción de carriles.

México-Querétaro: ¿Qué pasó en la carretera que llevan horas parados? pic.twitter.com/8thlX955CX — Franc (@paco__miranda) March 6, 2026

Las autoridades indicaron que durante la jornada se registraron incidentes viales en varios kilómetros de la carretera, especialmente en dirección a la Ciudad de México, donde equipos de emergencia tuvieron que trabajar para retirar vehículos involucrados y restablecer la circulación.

Accidentes y reducción de carriles provocaron filas kilométricas

Según los reportes oficiales, uno de los incidentes ocurrió en la zona cercana al kilómetro 171 en dirección a la Ciudad de México, donde se tuvo que cerrar la circulación para atender un accidente vehicular.

También se reportaron reducciones de carriles en otros puntos de la autopista debido a labores de mantenimiento y retiro de unidades dañadas, lo que provocó avance lento y congestionamiento prolongado.

Estas maniobras obligaron a los conductores a permanecer detenidos o avanzar lentamente durante varias horas, lo que generó reportes en redes sociales de personas atrapadas en el tráfico.

Ante la situación, Capufe y la Guardia Nacional recomendaron a los conductores manejar con precaución, atender la señalización y considerar rutas alternas mientras se normaliza la circulación.