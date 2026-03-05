;

  • 06 MAR 2026, Actualizado 01:52

México-Querétaro: ¿Qué pasó en la carretera que llevan horas parados?

Según los reportes oficiales, uno de los incidentes más fuertes ocurrió en la zona cercana al kilómetro 171 en dirección a la CDMX

Carretera México-Querétaro colapsa por accidentes y cierre de carriles. X/@Gposiadeoficial

Carretera México-Querétaro colapsa por accidentes y cierre de carriles. X/@Gposiadeoficial

Francisco Miranda

Automovilistas que circulan por la carretera México-Querétaro reportaron largas filas y tráfico detenido durante varias horas este jueves 5 de marzo de 2026, una de las vías más transitadas del centro del país.

De acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras, el congestionamiento se originó por accidentes y maniobras de emergencia en distintos tramos de la autopista, lo que provocó cierres parciales y reducción de carriles.

Las autoridades indicaron que durante la jornada se registraron incidentes viales en varios kilómetros de la carretera, especialmente en dirección a la Ciudad de México, donde equipos de emergencia tuvieron que trabajar para retirar vehículos involucrados y restablecer la circulación.

Accidentes y reducción de carriles provocaron filas kilométricas

Según los reportes oficiales, uno de los incidentes ocurrió en la zona cercana al kilómetro 171 en dirección a la Ciudad de México, donde se tuvo que cerrar la circulación para atender un accidente vehicular.

También se reportaron reducciones de carriles en otros puntos de la autopista debido a labores de mantenimiento y retiro de unidades dañadas, lo que provocó avance lento y congestionamiento prolongado.

Estas maniobras obligaron a los conductores a permanecer detenidos o avanzar lentamente durante varias horas, lo que generó reportes en redes sociales de personas atrapadas en el tráfico.

Ante la situación, Capufe y la Guardia Nacional recomendaron a los conductores manejar con precaución, atender la señalización y considerar rutas alternas mientras se normaliza la circulación.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad