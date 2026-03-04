¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères? El empresario mexicano que está enamorando a Emma Watson

Gonzalo Hevia Baillères ha ganado relevancia en los últimos meses después de que medios internacionales lo vincularan sentimentalmente con la actriz, Emma Watson, sin embargo, Belinda también sale a relucir con el nombre del empresario por ser su ex novio.

Así que te dejamos quién es él, por qué comienza a volverse tan famoso y cómo es que está relacionado con Emma Watson sentimentalmente.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères: el restaurante en CDMX donde una cita desató rumores de romance

¿Quién es Gonzálo Hevia Baillères?

Gonzalo Hevia Baillères, es un empresario mexicano de cerca de 28 años que pertenece a una de las familias más influyentes en México, pues se le conoce como el heredero de una de las tiendas de ropa más famosas en el país. Su familia está relacionada con el Grupo Bal, que mantiene un linaje económico impresionante.

Gonzalo ha buscado trazar su propio camino profesional, por lo que ha estado vinculado a proyectos tecnológicos y de inversión, como fundador y ejecutivo de empresas dedicadas a movilidad, logística e inteligencia artificial, con presencia en ciudades como Nueva York, Miami y la CDMX.

Gonzalo Hevia Baillères Ampliar

¿A qué se dedica la familia Hevia Baillères?

La familia Baillères es conocida por su influencia en sectores clave del país como el comercio, los seguros, la minería y las finanzas. Como nieto del fallecido Alberto Baillères, histórico presidente de Grupo Bal, Gonzalo Hevia Baillères, creció en un entorno empresarial de alto perfil y ha llevado ese legado hacia sus propios emprendimientos en tecnología e inversión.

Más allá de su apellido, su formación en instituciones internacionales y su experiencia profesional le han permitido desenvolverse en ambientes corporativos globales, aunque su vida privada ha sido tema de atención pública desde que surgieron rumores de relaciones con figuras del entretenimiento.

Familia Hevia Baillères Ampliar

¿Qué se sabe sobre el romance entre Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson?

El romance entre Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson le está dando la vuelta al mundo, pues tiene toda la atención de los medios de comunicación y señalan, la pareja fue vista desde diciembre 2025.

Supuestamente, se les vió juntos en destinos exclusivos como Courchevel (en los alpes franceses) y posteriormente en Punta Mita, México, así como en escenarios urbanos donde se les ha visto cenando o caminando muy cercanos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su relación, estas apariciones han alimentado las especulaciones de que no se trata solo de encuentros casuales, sino de un vínculo sentimental en desarrollo, aunque bajo reserva y sin declaraciones oficiales por parte de la actriz o Gonzalo Hevia Baillères.