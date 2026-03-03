Ambulante 2026 en CDMX: Ed Maverick tendrá documental GRATIS en el Lago de Chapultepec; fecha y horarios

El festival Ambulante 2026 llevará el cine documental a uno de los escenarios más emblemáticos de la capital, el Bosque de Chapultepec. Como parte de su programación especial, se realizará una función gratuita sobre el agua del Lago Mayor, donde se proyectará el documental La nube en el jardín, centrado en la vida y proceso creativo del cantautor mexicano Ed Maverick.

La experiencia, conocida como “Ambulancha”, propone una exhibición poco convencional: el público podrá disfrutar la película desde lanchas en el Lago Mayor de Chapultepec, en una función nocturna que busca combinar naturaleza, música y cine documental en un mismo espacio. El acceso será completamente gratuito, aunque con cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

De acuerdo con la información difundida, la función se llevará a cabo el viernes 13 de marzo de 2026. La entrega de boletos comenzará a las 17:30 horas en el embarcadero Puerto Chico, mientras que el abordaje de lanchas iniciará a las 18:30 horas. La proyección está programada alrededor de las 19:30 horas, una vez que anochezca y las condiciones permitan una mejor experiencia visual.

El documental La nube en el jardín ofrece un retrato íntimo de Ed Maverick, figura clave de la nueva escena musical mexicana, explorando su relación con la fama, la introspección y el proceso creativo que lo llevó a consolidarse como uno de los compositores jóvenes más influyentes del país. La proyección forma parte de la gira nacional de Ambulante, que en su edición 2026 recorrerá distintas sedes culturales de la Ciudad de México antes de viajar a otros estados.

Para quienes no alcancen lugar en las lanchas, el filme también tendrá función en el Centro Nacional de las Artes (CENART), ampliando así las oportunidades para ver este título dentro de la programación del festival. Ambulante 2026 se desarrollará en la capital del 5 al 14 de marzo, con una cartelera que incluye más de un centenar de documentales, actividades especiales, talleres y encuentros con realizadores.

Con esta iniciativa, Ambulante refuerza su apuesta por acercar el cine documental a nuevos públicos mediante formatos innovadores y espacios abiertos, consolidando a la Ciudad de México como uno de los principales epicentros culturales del país en materia de exhibición cinematográfica alternativa.