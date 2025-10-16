Sin rutas efectivas, México tardará al menos 57 años en erradicar la pobreza, alerta OSC

La organización de la sociedad civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advirtió que sin rutas efectivas para atender las desigualdades estructurales, la pobreza en México tardará al menos 57 años en erradicarse.

De acuerdo con su diagnóstico, el tiempo estimado para eliminar la pobreza varía según los grupos de población: 62 años para jóvenes, 84 años para niñas y niños, y 151 años para personas indígenas.

Desigualdad por regiones

El estudio muestra que la reducción de la pobreza ocurre de manera desigual entre los estados del país.

En siete entidades podría lograrse en unos 25 años, mientras que en otras 10 se requerirían cerca de 50 años, y en 12 estados casi 100 años.

Los casos más críticos corresponden a Guerrero, Chiapas y Campeche, donde la erradicación de la pobreza tomaría más de un siglo.

Riesgos para la Agenda 2030

El informe advirtió que México también está en riesgo de incumplir su compromiso con la Agenda 2030 de la ONU, que busca reducir la pobreza a la mitad.

La organización destacó que las rutas clave para lograr un país sin pobreza, incluyen garantizar ingresos dignos, crear un sistema nacional de cuidados, ampliar el acceso a la salud y a la educación de calidad, además de promover empleos dignos y políticas económicas y ambientales enfocadas en los sectores con mayores carencias.

