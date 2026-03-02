Deuda de los estados alcanzó 717 mil millones de pesos en 2025: SHCP

De acuerdo con la SHCP, todas las entidades federativas se encuentran en un rango de “endeudamiento sostenible”,

La deuda de los estados de la República sumó 717 mil 898.6 millones de pesos en 2025, es decir 53.1% de las participaciones federales que respaldan las obligaciones, el nivel más bajo desde 2008.

Del total, 686 mil 519 millones de pesos corresponden únicamente a los estados y sus entes públicos, sin considerar a los municipios. De ese monto, 360 mil 417 millones fueron contratados con bancos privados, mientras que 266 mil 563 millones se deben a la banca de desarrollo.

Además del financiamiento bancario, los gobiernos estatales recurrieron al mercado bursátil, donde colocaron 49 mil 724 millones de pesos en emisiones, y obtuvieron otros 9 mil 815 millones de pesos a través de diversas fuentes de financiamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Ebrard tener “sangre fría” ante aranceles de EU y presume inversiones récord en México

Participaciones federales y nivel de riesgo

Aunque el saldo de las obligaciones mostró un ligero incremento respecto a periodos anteriores, la carga financiera como proporción de las participaciones federales —recursos que la Federación transfiere a estados y municipios y que pueden ejercerse sin etiquetación específica— se ubicó en 53.1 por ciento. Este nivel representa el porcentaje más bajo desde 2008, año marcado por la crisis financiera internacional que detonó un crecimiento acelerado del endeudamiento subnacional.

De acuerdo con la SHCP, todas las entidades federativas se encuentran en un rango de “endeudamiento sostenible”, lo que significa que no presentan un nivel de riesgo elevado en relación con sus ingresos de libre disposición, particularmente las participaciones federales que suelen respaldar estos compromisos.

TE PUEDE INTERESAR: Inversiones y derrama del Mundial 2026 superarán los 3 mil mdd en México

Entidades bajo observación

No obstante, el sistema de alertas de Hacienda mantiene bajo observación a Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Sonora debido al peso del pago de intereses vinculado a sus participaciones. En tanto, Guerrero es la única entidad con una alerta media por obligaciones financieras de corto plazo.

Esta información confirma que, si bien el endeudamiento subnacional sigue siendo elevado en términos absolutos, los indicadores financieros oficiales apuntan a una situación contenida y sin focos rojos generalizados en el país en el contexto de la deuda estados 2025.