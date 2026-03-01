Shakira en el Zócalo: ¿Dónde puedo ver el concierto de hoy en vivo por streaming?

Este domingo 1 de marzo de 2026, la superestrella colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México como cierre de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, evento programado para iniciar alrededor de las 20:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) en la emblemática Plaza de la Constitución.

Si no puedes asistir de forma presencial o no alcanzas a llegar a la plancha del Zócalo, hay varias alternativas oficiales para ver el concierto en vivo por internet o en pantallas gigantes instaladas en puntos estratégicos de la ciudad.

¿Dónde puedo ver el concierto de Shakira en por streaming?

YouTube de Gobierno de la Ciudad de México – El canal oficial transmitirá el concierto completo en vivo a partir de las 20:00 horas.

YouTube de Capital 21 – La televisión pública de la CDMX compartirá la transmisión en directo.

– La televisión pública de la CDMX compartirá la transmisión en directo. Facebook Live de la Jefatura de Gobierno – Podrás ver la transmisión a través de la red social oficial del gobierno capitalino.

Redes sociales de Shakira (Instagram, TikTok) – La artista compartirá clips y posiblemente streaming parcial desde sus cuentas oficiales.

Además de las transmisiones online, el Gobierno de la CDMX instalará pantallas gigantes cercanas al Zócalo para que los asistentes puedan seguir el concierto desde áreas aledañas como 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo sin estar en la plancha principal.

Qué esperar del concierto de Shakira en el Zócalo

Este concierto gratuito es parte del agradecimiento de Shakira a su público mexicano tras romper récords de asistencia en varias fechas en la capital durante su gira. La presentación promete un repertorio con sus grandes éxitos y novedades en un ambiente festivo y masivo.

Este evento musical no solo celebra la carrera de Shakira, sino que también reafirma el Zócalo como uno de los escenarios públicos más emblemáticos de México para espectáculos masivos.