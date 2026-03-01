FBI investiga acto de terrorismo tras tiroteo en Austin; agresor portaba sudadera “Propiedad de Alá”

El hombre fue identificado por algunas fuentes como Ndiaga Diagne, de 53 años, un ciudadano estadounidense naturalizado originario de Senegal. X

Un tiroteo masivo registrado la madrugada del 1 de marzo de 2026 en un bar popular del distrito de entretenimiento de Austin, Texas, ha dejado al menos tres muertos (incluido el agresor) y 14 heridos, según autoridades locales y la investigación del FBI como posible acto de terrorismo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:58 a.m. en el bar Buford’s Backyard Beer Garden, ubicado en la bulliciosa West Sixth Street, una zona con bares y música, cercana a la Universidad de Texas. Testigos relatan que el sospechoso circuló varias veces en su SUV antes de abrir fuego contra personas en el patio y la calle.

"Property of Allah" pic.twitter.com/EIcMgBTKkV — Breaking911 (@Breaking911) March 1, 2026

La rápida respuesta policial permitió que los oficiales lo abatieran en menos de un minuto, evitando posiblemente más víctimas. Entre los heridos, varias personas fueron trasladadas a hospitales, con al menos tres en condición crítica.

¿Por qué el FBI investiga el tiroteo como posible terrorismo?

El FBI y su Joint Terrorism Task Force se unieron a la pesquisa después de que la policía de Austin encontrara “indicadores” que sugieren un posible nexo con terrorismo, aunque las autoridades han señalado que aún es muy temprano para identificar un motivo definitivo.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Antonio, Alex Doran, destacó que ciertos elementos relacionados con el sospechoso y su vehículo llevaron a esta determinación temporal. El FBI, junto con otras agencias federales, continúa revisando evidencia física y digital para esclarecer si se trata de un ataque con motivación ideológica o terrorista.

BREAKING - The FBI now believes the mass shooting at a bar in Austin, Texas, that killed three and injured 14 was an “act of terrorism.” pic.twitter.com/r1IconygIX — Right Angle News Network (@Rightanglenews) March 1, 2026

Hasta el momento no se han divulgado oficialmente más detalles sobre vínculos concretos o redes detrás del agresor, y tampoco se ha confirmado que haya relaciones directas con grupos extremistas conocidos. Las investigaciones del FBI suelen ser meticulosas, revisando antecedentes, comunicaciones y conexiones del sospechoso antes de establecer cualquier conclusión.

“Propiedad de Alá”: Vestimenta del agresor y contexto del ataque

Una fuente de la Associated Press señaló que el tirador había vestido una sudadera con la frase “Property of Allah” (“Propiedad de Alá”) y otra prenda con diseño de la bandera iraní al momento de cometer el ataque. Esto, junto con otros hallazgos en su camioneta, fue uno de los factores para que el FBI lo considerara bajo la lupa como posible terrorismo.

Shooting inside a nightclub in Austin, Texas, which resulted in the deaths and injuries of dozens. pic.twitter.com/dvcscwaxaW — Global Report (@Global_ReportHQ) March 1, 2026

El hombre fue identificado por algunas fuentes como Ndiaga Diagne, de 53 años, un ciudadano estadounidense naturalizado originario de Senegal, aunque estas identificaciones no han sido oficialmente confirmadas por las autoridades.

Las autoridades locales han elogiado la respuesta policial inmediata y el trabajo de los servicios de emergencia, que lograron controlar la escena y atender a las víctimas rápidamente. El alcalde de Austin y líderes comunitarios han expresado condolencias a las familias afectadas y han instado a mantener la calma mientras avanzan las investigaciones.