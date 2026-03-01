Bar en Austin sufre tiroteo masivo: 3 muertos, 14 heridos y presunto atacante neutralizado

Un tiroteo masivo en un bar del centro de Austin dejó al menos tres personas muertas y 14 heridas la madrugada de este domingo en la popular zona de entretenimiento de West Sixth Street, informaron autoridades locales y federales. El sospechoso fue abatido por la policía tras abrir fuego en el lugar.

El incidente ocurrió alrededor de las 1:58 a.m. en Buford’s Backyard Beer Garden, un bar frecuentado por estudiantes y residentes de la zona, cuando el presunto agresor, a bordo de una camioneta SUV, comenzó a disparar contra clientes desde el vehículo y luego continuó la agresión a pie con un rifle, según el jefe de policía de Austin, Lisa Davis.

@Waymo y’all need to get out of Austin until you correct this shit. During a mass shooting last night your vehicle was in the middle of the road sideways blocking an ambulance. 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/LXF9iGm18u — ohhhaykayla ❤️‍🔥 (@ohhhaykayla) March 1, 2026

Víctimas y respuesta de emergencia tras el tiroteo

Los servicios de emergencia recibieron la llamada de auxilio y llegaron al lugar en menos de un minuto, lo que autoridades locales señalaron como clave para limitar el número de víctimas. Tres personas fueron pronunciadas muertas en el sitio, entre ellas el presunto tirador, y 14 más fueron trasladadas a hospitales cercanos, varias de ellas en estado crítico.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, y el jefe de Servicios Médicos de Emergencia, Robert Luckritz, elogiaron la rápida acción de policías y paramédicos, destacando que su intervención evitó que el número de víctimas fuera aún mayor.

BREAKING - The FBI now believes the mass shooting at a bar in Austin, Texas, that killed three and injured 14 was an “act of terrorism.” pic.twitter.com/r1IconygIX — Right Angle News Network (@Rightanglenews) March 1, 2026

FBI investiga posible vínculo con terrorismo

La FBI confirmó que trabaja junto a la policía de Austin para esclarecer los hechos y no descarta que el ataque pueda estar relacionado con el terrorismo, luego de que se hallaran “indicadores” en el sospechoso y su vehículo. Sin embargo, las autoridades han señalado que aún es temprano para determinar un motivo claro.

Mientras la investigación continúa, la comunidad local se mantiene consternada por el tiroteo, que ocurre en medio de un contexto de alerta por la violencia armada en Estados Unidos y conmemoraciones recientes de ataques internacionales.

Autoridades piden a quienes busquen a familiares o amigos comunicarse con el Victim Services Unit de la policía y continúan ofreciendo apoyo a las familias afectadas.