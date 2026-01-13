Crisis en Irán 2026: Protestas masivas, represión letal y choque diplomático con Estados Unidos

Irán vive una de sus crisis internas más graves en años. Protestas masivas contra el gobierno por una combinación de motivos económicos y políticos han derivado en la represión del Estado, con cifras de muertos que superan los 12 mil y, probablemente llegue a 20 mil, de acuerdo con reportes de la cadena estadounidense CBS News. En tanto, funcionarios iraníes atribuyen la violencia a “terroristas” y fuerzas externas. Las tensiones han escalado hasta un cruce diplomático de amenazas entre Teherán y Washington, que han aumentado la probabilidad de un conflicto internacional.

Protestas y represión en Irán

Las protestas, iniciadas a finales de diciembre de 2025, se originaron por un contexto de grave crisis económica, alto desempleo inflación y caída de la moneda, pero rápidamente se transformaron en un movimiento mayor que cuestiona el modelo político de la República Islámica.

Organizaciones como la Iran Human Rights Activists New Agency (HRANA) estiman que más de 16 mil personas han sido detenidas. El acceso a internet ha estado bloqueado casi en su totalidad en el país, dificultando así la verificación independiente de las cifras de muertos.

Las protestas han sido reportadas en las 31 provincias iraníes, con manifestantes denunciando corrupción, represión y exigiendo mayores libertades civiles.

Respuesta de Estados Unidos

La administración de Estados Unidos ha adoptado una postura de presión directa frente a la crisis en Irán, combinando mensajes públicos de apoyo a los manifestantes, suspensión de diálogo diplomático, medidas económicas y la evaluación de respuestas más contundentes. Según informes de Reuters, el presidente Donald Trump invitó a los iraníes a continuar las protestas y a “tomar el control de sus instituciones”, añadiendo en un mensaje: “help is on its way” (la ayuda está en camino), aunque no especificó qué tipo de apoyo se proporcionaría. Según el mismo reporte, Trump también anunció que había cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes “hasta que el asesinato sin sentido de manifestantes se detenga”.

Además, en declaraciones recogidas por la agencia Associated Press, Trump no detalló la naturaleza de esa ayuda cuando fue interrogado por periodistas, pero subrayó que el mensaje tenía la intención de presionar al gobierno iraní por el uso de violencia contra manifestantes.

Según Reuters y otros medios internacionales, la Casa Blanca también ha introducido un arancel del 25 % a productos de países que mantengan comercio con Irán, una medida encaminada a intensificar el aislamiento económico de Teherán en medio de la escalada de tensiones. Asimismo, desde Washington se confirmó que se están evaluando “opciones muy fuertes”, incluida la posibilidad de acciones militares si continúa la represión violenta, aunque no se han especificado fechas ni objetivos concretos.

Organizaciones y actores internacionales han advertido que, mientras la violencia contra civiles en Irán exige una respuesta y condena global, cualquier instrumentalización de las protestas por potencias externas, incluido Estados Unidos podría complicar aún más la situación y aumentar la volatilidad regional.

Respuesta de Irán y escalada de tensiones

Frente a las crecientes advertencias y acciones de Estados Unidos, las autoridades iraníes han articulado una respuesta firme que combina firmeza militar con apertura condicionada al diálogo. Según declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, reproducidas por Xinhua y Reuters, Irán no busca la guerra, pero está “preparado para todas las opciones” en caso de una agresión extranjera, y afirmó: “si Washington quiere probar la opción militar que ya ha probado antes, estamos listos para ello”. Al mismo tiempo, subrayó que Teherán está dispuesto a continuar el contacto y mantener canales de comunicación abiertos con Estados Unidos, aunque insistió en que cualquier negociación debe basarse en respeto mutuo e igualdad de condiciones.

Además, el propio gobierno y legisladores iraníes han responsabilizado a fuerzas internas y externas de parte de la violencia, describiendo a ciertos grupos en las protestas como “terroristas” o “alborotadores” utilizados por actores extranjeros para desestabilizar al país. Medios como Al Jazeera señalan que líderes iraníes han acusado explícitamente a Estados Unidos e Israel de respaldar y fomentar el desorden, y han advertido que cualquier ataque a Irán podría convertir las bases y activos estadounidenses en la región en “objetivos legítimos” de respuesta.

Estas declaraciones reflejan una estrategia dual del gobierno de Teherán: por un lado, proyectar una imagen de fortaleza frente a amenazas externas; por otro, dejar abierta la puerta a conversaciones diplomáticas, aunque condicionadas a términos que Irán considera justos y respetuosos de su soberanía.

Impacto internacional

La crisis en Irán ha trascendido sus fronteras y provocado reacciones diplomáticas y políticas en todo el mundo. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la Unión Europea preparará nuevas sanciones contra los responsables de la represión, tras calificar de “espantoso” el número de víctimas y condenar “inequívocamente el uso excesivo de la fuerza” por parte de las autoridades iraníes en las protestas. Esta declaración fue publicada por von der Leyen en la red social X y reportada por medios que citan a Reuters.

Además, gobiernos europeos han expresado su rechazo a la violencia: España convocó al embajador iraní para transmitir su “enérgica repulsa” por la represión y exigir el respeto a las libertades fundamentales, mientras líderes de Francia y Alemania denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes. Según fuentes periodísticas, varios países del bloque están coordinando sanciones adicionales e instando a Teherán a restaurar el acceso a internet y respetar los derechos humanos.

Por otra parte, la ONU, a través de su Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Irán que detenga la represión y cese la violencia, calificando de inaceptable que se tache de “terroristas” a los manifestantes pacíficos y subrayando la necesidad de respeto a los derechos fundamentales en una rueda de prensa recogida por Europa Press.

En contraste con las respuestas occidentales, China criticó públicamente el arancel del 25 % impuesto por Estados Unidos a los países que comercian con Irán, calificándolo de coercitivo y advirtiendo que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger sus intereses económicos, según declaraciones de un portavoz de la embajada china citadas por Global Times.