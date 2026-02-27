Un objeto inusual llamó la atención de vecinos en una colonia de la Ciudad de México: en la azotea de un edificio fue localizado un trozo de tela con la imagen del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de una especie de toalla o manta impresa con el rostro del funcionario federal, la cual fue vista desde edificios aledaños y comenzó a circular en fotografías en redes sociales bajo el nombre de “Toalla Harfuch”.

Toalla Harfuch: descubren en una azotea de México un trozo de tela con la imagen del secretario de Seguridad

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado si el objeto forma parte de una campaña, una protesta simbólica o simplemente un acto aislado.

El hallazgo generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y especulaciones sobre el origen de la tela. Sin embargo, no se ha confirmado que exista algún mensaje adicional o advertencia relacionada con el objeto.

La Secretaría de Seguridad no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el hecho. Mientras tanto, el episodio se mantiene como una curiosidad que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.