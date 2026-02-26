Vamos a esperar para decidir sobre alianzas electorales: Luisa María Alcalde
Sobre las alianzas electorales, Luisa María Alcalde afirmó que Morena esperará la discusión en el Congreso y retó a PAN, PRI y MC por listas plurinominales.
“Vamos a esperar, vamos a esperar”, así fue la respuesta de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, a la determinación que han expresado los partidos Verde y del Trabajo de no votar a favor de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Vamos a esperar a que se de la discusión en el Congreso y vamos a esperar a ver qué definen los partidos aliados. Nosotros esperamos que acompañen la propuesta de la presidenta, porque es la propuesta del pueblo de México y porque hubo un compromiso de sacar adelante estas reformas; esperamos que acompañen a la presidenta”.— Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena
¿Qué dijo sobre el futuro de la coalición?
Después, mencionó se definirá el futuro de la coalición.
La misma respuesta, “vamos a esperar”, la dio para aquellos militantes de su partido, como la expresidenta nacional del partido Yeidckol Polevnsky, que han expresado su desacuerdo con la propuesta presidencial.
“Vamos a esperar a ver qué se define porque no me voy a poner yo a contestarle a tal o a tal persona. No, …considero que eso…respeto su opinión, no la comparto, eso sí lo digo, respeto su opinión, no la comparto”.— Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena
¿Cuál fue el reto a la oposición?
En conferencia de prensa en la que habló de la propuesta electoral de la presidenta, la dirigente lanzó un reto a los líderes de los partidos de oposición, Jorge Romero Herrera, del PAN, Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI y al senador de MC, Clemente Castañeda, para que digan si están de acuerdo o no con que los dirigentes ya no sean los que decidan quien va en las llamadas listas plurinominales.
“¿Estás o no de acuerdo en que no seas tú como dirigente él que determine las listas y que sean los votantes?”, dijo.
Y agregó: “Dirigente del PAN, no me vengas con pretextos y cosas que no dice la reforma. Concretamente ¿estás o no estás de acuerdo en que no seas tú como dirigente el que determina las listas y que sean los votantes del PAN los que determinen quien entra primero?”.
Invitó también a los dirigentes del PRI y MC, a que se “asolen” para pedir el voto.
“No quieren decir abiertamente que quieren seguir siendo ellos los que mantengan el sartén por el mango y los que determinen quiénes, a sus cuates, por qué, ¿cuál es la forma que utiliza un dirigente para premiar o castigar al que le es leal o no le es leal?, las listas pluris son el premio pero también son el castigo dentro de los propios partidos esa es la verdad”.— Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena