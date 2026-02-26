Vamos a esperar para decidir sobre alianzas electorales: Luisa María Alcalde

“Vamos a esperar, vamos a esperar”, así fue la respuesta de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, a la determinación que han expresado los partidos Verde y del Trabajo de no votar a favor de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Vamos a esperar a que se de la discusión en el Congreso y vamos a esperar a ver qué definen los partidos aliados. Nosotros esperamos que acompañen la propuesta de la presidenta, porque es la propuesta del pueblo de México y porque hubo un compromiso de sacar adelante estas reformas; esperamos que acompañen a la presidenta”. — Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena

¿Qué dijo sobre el futuro de la coalición?

Después, mencionó se definirá el futuro de la coalición.

La misma respuesta, “vamos a esperar”, la dio para aquellos militantes de su partido, como la expresidenta nacional del partido Yeidckol Polevnsky, que han expresado su desacuerdo con la propuesta presidencial.

“Vamos a esperar a ver qué se define porque no me voy a poner yo a contestarle a tal o a tal persona. No, …considero que eso…respeto su opinión, no la comparto, eso sí lo digo, respeto su opinión, no la comparto”. — Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena

¿Cuál fue el reto a la oposición?

En conferencia de prensa en la que habló de la propuesta electoral de la presidenta, la dirigente lanzó un reto a los líderes de los partidos de oposición, Jorge Romero Herrera, del PAN, Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI y al senador de MC, Clemente Castañeda, para que digan si están de acuerdo o no con que los dirigentes ya no sean los que decidan quien va en las llamadas listas plurinominales.

“¿Estás o no de acuerdo en que no seas tú como dirigente él que determine las listas y que sean los votantes?”, dijo.

Y agregó: “Dirigente del PAN, no me vengas con pretextos y cosas que no dice la reforma. Concretamente ¿estás o no estás de acuerdo en que no seas tú como dirigente el que determina las listas y que sean los votantes del PAN los que determinen quien entra primero?”.

Invitó también a los dirigentes del PRI y MC, a que se “asolen” para pedir el voto.

“No quieren decir abiertamente que quieren seguir siendo ellos los que mantengan el sartén por el mango y los que determinen quiénes, a sus cuates, por qué, ¿cuál es la forma que utiliza un dirigente para premiar o castigar al que le es leal o no le es leal?, las listas pluris son el premio pero también son el castigo dentro de los propios partidos esa es la verdad”. — Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena

⭕️ #EnVivo | Conferencia de prensa del CEN de @PartidoMorenaMx. Respaldamos la Reforma Electoral presentada por la Presidenta @Claudiashein para construir una democracia popular y verdadera.https://t.co/5OwXdrXl5C — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 26, 2026

