Detalles detienen Reforma Electoral: Ignacio Mier

Un llamado a esperar hizo el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, al decirse confiado que avanzará el proyecto de Reforma Electoral en el Congreso, una vez que sea presentado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Previo a la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el legislador aseguró que son detalles lo que generaron el retraso de un día, que dio la Primera Mandataria, a la propuesta de dictamen, tras el encuentro que sostuvo con los coordinadores de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo.

“Son detalles, en general es una revisión de detalles, en general lo había comentado antes, la construcción de una iniciativa de esta índole de Reforma al Sistema Político y electoral requiere de una revisión minuciosa y la presidenta es muy detallista y está en este proceso”. — Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena

¿Cuándo se presentará el proyecto en el Congreso?

Evitó hacer un llamado a los integrantes de los partidos aliados.

“No, yo no hago llamados a nadie.... Hay que esperar, mañana, hay que esperar... ustedes estén tranquilos”. — Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena

La mañana de este martes, la jefa del Ejecutivo Federal aseguró que a pesar que siguen los diálogos, el Gobierno Federal entregará el proyecto el 25 de febrero y quedará la discusión y posible aprobación, en el Congreso de la Unión.

