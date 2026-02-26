Puentes SEP 2026: Lista de alumnos que no tienen clases el viernes 27 de febrero

Los salones de preescolar, primaria y secundaria lucirán así debido a que el viernes 27 de febrero de 2026 no hay clases.

El segundo mes del año acaba con una pausa en las actividades escolares para una parte de la comunidad estudiantil en México. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, este último viernes del mes se llevarán a cabo las actividades administrativas habituales del personal docente, lo que modifica la asistencia a las aulas. A continuación, te compartimos los detalles del último puente de la SEP 2026 de este mes y la lista de alumnos que no tienen clases el viernes 27 de febrero.

Lista de alumnos que no tienen clases el viernes 27 de febrero

Debido a que el viernes 27 de febrero no hay clases por la junta de consejo, los estudiantes que disfrutarán de este fin de semana largo pertenecen a la Educación Básica, que comprende:

Estudiantes de Preescolar .

. Estudiantes de Primaria .

. Estudiantes de Secundaria.

¿Qué días no hay clases en 2026?

Los días que no hay clases durante el resto del ciclo escolar 2026, según el calendario de la SEP, son:

Lunes 16 de marzo: Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.

Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Día del Trabajo. Martes 5 de mayo: Batalla de Puebla.

Batalla de Puebla. Viernes 15 de mayo: Día del Maestro.

¿Cuáles son los descansos oficiales en 2026?

Para los estudiantes de la SEP, los descansos oficiales y periodos vacacionales marcados en el calendario vigente son:

16 de marzo: Suspensión por el 21 de marzo.

Suspensión por el 21 de marzo. Vacaciones de Semana Santa: Del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026.

Del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026. 1, 5 y 15 de mayo: Descansos por fechas conmemorativas.

¿Qué viernes de marzo no hay clases?

Siguiendo la programación de las sesiones del CTE, el viernes 27 de marzo de 2026 tampoco habrá clases.

¿Cuáles son los puentes en México en 2026?

Estos son los puentes y días de descanso obligatorio en México para 2026:

1 de enero: Año Nuevo. Primer lunes de febrero (2 de febrero): En conmemoración de la Constitución (5 de febrero). Tercer lunes de marzo (16 de marzo): En conmemoración del Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo). 1 de mayo: Día del Trabajo. 16 de septiembre: Día de la Independencia de México. Tercer lunes de noviembre (16 de noviembre): En conmemoración de la Revolución Mexicana (20 de noviembre). 25 de diciembre: Navidad.

