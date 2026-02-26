INE rechaza hackeo y niega vulneración de datos tras reporte sobre uso de IA de Anthropic en presunto ciberataque

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó que sus bases de datos hayan sido vulneradas, luego de que un reporte internacional señalara que un modelo de inteligencia artificial de la empresa Anthropic habría sido utilizado para planear un presunto hackeo contra instituciones del gobierno mexicano.

En un comunicado oficial difundido el 26 de febrero de 2026, el organismo electoral aseguró que, tras revisiones técnicas internas, no se detectaron brechas de seguridad, accesos no autorizados ni extracción de información en sus sistemas. La postura del INE surge en medio de versiones periodísticas que mencionaban un posible robo masivo de datos de distintas dependencias federales.

El caso tomó relevancia después de que se publicara que la herramienta de IA conocida como Claude habría sido manipulada para generar diagnósticos técnicos y posibles vectores de ataque contra plataformas gubernamentales, entre ellas las del propio instituto electoral.

INE descarta vulneración a sus bases de datos

El INE informó que la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) realizaron análisis exhaustivos de sus sistemas críticos y bitácoras de operación.

De acuerdo con el organismo:

No existen indicios de intrusión en el padrón electoral.

No se identificaron accesos ilegítimos a bases de datos institucionales.

No hay evidencia de exfiltración de información ciudadana.

La autoridad electoral subrayó que mantiene un esquema permanente de monitoreo 24/7, así como protocolos de ciberseguridad alineados con estándares internacionales para la protección de datos personales y la integridad de la infraestructura tecnológica que respalda los procesos electorales en México.

IA de Anthropic y el presunto ataque a instituciones en México

El señalamiento original indicaba que un atacante habría utilizado el modelo Claude, desarrollado por Anthropic, para generar herramientas de prueba de penetración y posibles scripts para explotar vulnerabilidades en sistemas públicos.

Entre las instituciones mencionadas en versiones preliminares también figuraron el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y dependencias estatales. Sin embargo, tanto el SAT como el INE han rechazado que sus sistemas hayan sido comprometidos.

El instituto electoral enfatizó que, aun si terceros intentaron emplear herramientas de inteligencia artificial con fines ilícitos, ello no implica que sus plataformas hayan sido efectivamente vulneradas.

Protección de datos y ciberseguridad en México

El INE reiteró que la protección del padrón electoral y de los datos personales de la ciudadanía es una prioridad institucional, especialmente en un contexto de creciente sofisticación de amenazas digitales.

El caso ha abierto un debate público sobre el uso indebido de modelos de inteligencia artificial en actividades delictivas, pero hasta ahora, de acuerdo con los comunicados oficiales, no existe evidencia técnica que confirme una intrusión exitosa en los sistemas del órgano electoral mexicano.

