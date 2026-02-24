Estado de la Unión: Trump presume baja del tráfico de fentanilo en la frontera con México

Durante su discurso del Estado de la Unión este 24 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración ha logrado reducir el tráfico de fentanilo que ingresa al país a través de la frontera con México, uno de los temas centrales de su política de seguridad.

Ante el Congreso estadounidense, Trump afirmó que el fortalecimiento de las medidas fronterizas, el aumento de operativos y la cooperación con agencias de seguridad han permitido disminuir el flujo de esta droga sintética, responsable de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos.

.@POTUS: "In the past 9 months, ZERO illegal aliens have been admitted to the United States... The flow of deadly fentanyl across our border is down by a record 56%...And last year, the murder rate saw its single largest decline in recorded history...the lowest number in over 125… pic.twitter.com/IG6Llnh48P — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2026

El mandatario destacó que su gobierno ha incrementado las incautaciones y reforzado la vigilancia en los cruces fronterizos, además de impulsar acciones contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de opioides.

Durante el mensaje, Trump también reiteró su postura sobre migración y seguridad nacional, señalando que el control de la frontera sur seguirá siendo una prioridad para su administración en los próximos años.

El discurso incluyó llamados al Congreso para mantener recursos destinados a seguridad fronteriza y combate al narcotráfico, insistiendo en que la lucha contra el fentanilo continúa siendo un desafío clave para la salud pública y la estabilidad del país.