¿Qué es el cáncer colorrectal? Causas, síntomas y cómo prevenirlo

Este 8 de marzo se llevará a cabo la Quinta Carrera Futeje Contra el Cáncer Colonrrectal

¿Sabías que el cáncer colorrectal es uno de los pocos que se puede detener antes de que empiece?

Es un cáncer que inicia en el colon (intestino grueso) o en el recto. En Martha Debayle por W Radio, recibimos al Doctor Francisco Freyria, Director General de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús I.A.P. (FUTEJE). Miembro Fundador del Movimiento Nacional Juntos Contra el Cáncer, quien nos explicó que en muchísimos casos no “aparece de golpe”: primero se forman pólipos, algunos de los cuales pueden volverse malignos con el tiempo. La ventaja enorme es que una colonoscopia no solo detecta: también puede prevenir, porque permite retirar pólipos durante el mismo estudio.

¿POR QUÉ ESTAMOS VIENDO MÁS CASOS (Y POR QUÉ EN JÓVENES)?

Aquí hay que ser súper claros: no hay una sola causa confirmada. Lo que sí sabemos por evidencia internacional es que el aumento en “early-onset” (antes de los 50) ya es un fenómeno observado en muchos países, y en varios lugares sube en jóvenes mientras se estabiliza o baja en mayores (probablemente por el efecto de los programas de detección).

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS?

La razón principal asociada al cambio de tendencia epidemiológico tiene que ver con la rápida industrialización y cambios en el estilo de vida en las últimas décadas (dieta occidental).

● Entre los principales factores de riesgo destaca el sobrepeso y la obesidad, el consumo de tabaco y alcohol, el consumo de embutidos y carnes procesadas.

● Lo anterior presumiblemente altera el MICROBIOMA (población de bacterias que viven en el intestino). La suma y persistencia en la exposición a estos factores podría aumentar poblaciones de bacterias INFLAMATORIAS que dañan el ADN como consecuencia de mutaciones adquiridas que desencadenarían la formación de un tumor en el colon.

● En el 95% de los casos, esta proliferación anormal de células forma pólipos adenomatosos (tumores BENIGNOS del colon). Un pólipo es muy pequeño para dar síntomas (1-3 cm).

● La exposición a factores de riesgo causa la transformación del pólipo a un CÁNCER, esto le toma de 5 a 18 años (promedio 10). Al inicio, el tumor sigue siendo pequeño y NO CAUSA SÍNTOMAS.

● Ésta es la razón por la cual DEBEMOS hacer el estudio de PREVENCIÓN, para detectarlo y removerlo cuando aún no hay síntomas. En el 85% de los casos, no existe un antecedente de cáncer en la familia.

Los factores que más se investigan y se repiten en reportes médicos incluyen:

● Más obesidad y resistencia a la insulina (metabolismo).

● Dieta “occidentalizada”: más ultraprocesados, menos fibra, y más carnes procesadas.

● Sedentarismo.

● Alcohol y tabaco (aumentan riesgo).

● Microbioma (cambios en bacterias intestinales), y el papel de antibióticos/estilo de vida: todavía es un área activa de investigación.

● Y de verdad OJO: muchos jóvenes diagnosticados no tienen antecedentes familiares claros. Por eso hoy se insiste tanto en síntomas + detección oportuna.

PREVENCIÓN: LO QUE SÍ REDUCE EL RIESGO (SIN COMPLICARLO)

1) Hábitos

- Más fibra (frutas, verduras, leguminosas, granos enteros).

- Menos carnes procesadas (tocino, salchichas, embutidos) y moderar carne roja.

- Moverse diario (caminar cuenta).

- Mantener un peso saludable.

- Evitar tabaco y moderar alcohol.

2) Detectar a tiempo (la parte “más importante”)

- Porque esto sí cambia el juego: detectar pólipos o un cáncer temprano puede ser la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno complejo.

3) Conocer tu riesgo

Empiezas antes y con estrategia distinta si tienes:

- Familiar de 1er grado con cáncer colorrectal o pólipos avanzados.

- Enfermedad inflamatoria intestinal (CUCI/Crohn).

- Síndromes hereditarios (Lynch, poliposis, etc.).

- Antecedente personal de pólipos.

Si te interesa el tema te compartimos los datos de nuestros invitados:

Francisco Freyria. Director General de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús I.A.P. (FUTEJE). Tels. 55 50 95 67 60 / 65 // WA: 56 42 49 09 34 // IG Y TW: @FUTEJE // FB: @FundacionTeresadeJesus // Mail: fundacion@futeje.org.mx // WEB:www.futeje.org.mx

Dr. Jorge Santín. Expresidente de la sociedad de Colón. Profesor adjunto de la cátedra de Coloproctología en el ABC. TW: @DrJorgeSantin // IG: @drsantin // FB: Dr.Jorge Santin Rivero // Teléfono consultorio: 55 16 64 72 59

Sigue a Martha Debayle por W Radio de lunes a viernes de 10:00 am a 13.00 hrs.