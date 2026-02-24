Noche de Museos febrero 2026: Arte, historia y recorridos nocturnos

La Noche de Museos febrero 2026 regresa a la Ciudad de México con una propuesta especial que invita a vecinos y visitantes a redescubrir la riqueza cultural de la capital bajo una experiencia nocturna.

Este programa (que se celebra regularmente el último miércoles de cada mes) ofrece acceso extendido a museos, exposiciones, actividades y eventos artísticos, promoviendo la participación de públicos de todas las edades y consolidándose como una de las iniciativas culturales más queridas de la agenda capitalina.

Actividades para la Noche de Museos febrero 2026

Las luces se apagan en las calles, pero se encienden en los museos. La Noche de Museos febrero 2026 transforma una vez más la rutina capitalina en una experiencia cultural fuera de lo común, con recintos que extenderán su horario para ofrecer recorridos especiales, conciertos, visitas guiadas y actividades nocturnas.

Te dejamos 5 actividades imperdibles para esta noche cultural que seguro te divertirán con tu mejor compañía.

Noche de Museos febrero 2026: Museo Mural Diego Rivera

Si lo que te gusta es dialogar con el arte y la historia en una de las casas más emblemáticas del muralismo. Por lo que esta noche te invita a la reflexión visual y memoria histórica.

La cita es en el Museo Mural Diego Rivera en punto de las 5:00 PM, la entrada es completamente gratis.

Noche de Museos febrero 2026: Centro Cultural Javier Villaurrutia

Prepárate para una tarde de historias y sentimientos en esta noche con un cuentacuentos de ‘Amarela’ de Guadalupe Calles, en donde descubrirás a Amarela, un chica que está aprendiendo a amar debido a una decepción terrible al perder su corazón pero, ¿triunfará su valor?. La cita es a las 6 PM y el cupo está limitado a 50 personas. Entrada libre.

Noche de Museos febrero 2026: Museo Nacional de San Carlos

Si te encanta ‘Bridgerton’ esta noche es para ti y qué mejor sede que el Museo Nacional de San Carlos, así que prepárate para una velada llena de misterio, elegancia y romance. La cita es a las 6 PM y el cupo está limitado para 250 personas con entrada libre.

Noche de Museos febrero 2026: Archivo Histórico

¿Quieres sentirte escribano por un día? Aquí podrás hacerlo realidad escribiendo tu propio documento histórico y lo mejor, es que conocerás el recinto con una visita guiada. ¡Si! Es un 2x1. Así que tomará lugar a las 5 PM y deberás apurarte porque el cupo es solo para 20 personas, recuerda que es gratis.

Noche de Museos febrero 2026: Museo Nacional de Culturas del Mundo

Bailar en miércoles nunca se había sentido tan bien, así que este recinto, te invita a viajar a través de los sonidos con música y cantos al ritmo de Grecia, Corea, Japón, China, Levante, Irán y Turquía, andarán internacionales.

La cita es a las 6 PM y el cupo es para 100 personas, completamente gratis y listo para disfrutar de un buen bailongo.