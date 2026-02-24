¿Falta de consenso? El motivo por el que Sheinbaum no enviará la Reforma Electoral mañana

La presidenta presentará la propuesta como suya en los temas más relevantes, y habrá una redacción de la iniciativa que concluirá el fin de semana

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, calificó como una reunión muy amable y cordial el segundo encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los líderes parlamentarios de Morena, el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) para hablar sobre el contenido del proyecto de Reforma Electoral creado por la comisión especial de la Presidencia.

Tras un encuentro de hora y media, el legislador indicó que, si la presidenta cumple con lo dicho y presenta su propuesta este miércoles en la mañanera, será hasta el lunes cuando envíe la propuesta al Congreso.

¿Cuándo se presentará la iniciativa formal?

“Nos comentó que mañana presentaría la propuesta. Y todavía dejará cuatro días para que puedan revisarla bien los aliados. Y ya la iniciativa formal podría ser el lunes de la próxima semana”. —

-“¿Todavía espacio para negociar, entonces?“, le cuestionaron.

-“No, la propuesta ya la presenta mañana. Aunque la propuesta contempla los diez puntos o los doce puntos que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha concluido”, respondió.

Ricardo Monreal explicó que la presidenta presentará la propuesta como suya en los temas más relevantes, y habrá una redacción de la iniciativa que concluirá el fin de semana, para dar tiempo a una reflexión mayor de los partidos aliados, para tener un proyecto formal el lunes.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Ampliar

¿Hay consenso entre los partidos aliados?

“Todavía hay acuerdos, aunque hay algunas, este, todavía indefiniciones, pero mañana se sabrá, mañana les dará a conocer la presidenta los puntos que ella plantea”, puntualizó el funcionario.

-¿Y el Partido Verde, el Partido del trabajo?

“En algunas partes sí, en otras cosas hay indefiniciones, pero por eso este plazo de cuatro o cinco días todavía para la reflexión final”. —

Evitó hablar sobre si habrá o no una aprobación de reforma con apoyo de los partidos aliados y a pesar que se mencionó que podría llegar a la Cámara de Diputados, comentó que la Jefa del Ejecutivo Federal aún no aclara cuál será la cámara de origen.

