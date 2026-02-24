Estado de la Unión: ¿De qué hablará hoy Donald Trump en su discurso?

Trump enfrenta presión política y baja aprobación antes del Estado de la Unión. Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este martes 24 de febrero de 2026 su esperado discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, en un momento marcado por polarización política, presión económica y tensiones internacionales.

Se trata del primer Estado de la Unión oficial de su segundo mandato, programado para las 9:00 de la noche en Washington D.C. (20:00 horas tiempo del centro de México), donde el mandatario buscará defender su agenda política frente a un Congreso dividido y una opinión pública cada vez más crítica.

Donald Trump presenta su Estado de la Unión 2026

Especialistas en política estadounidense anticipan que Trump centrará su mensaje en economía, migración y seguridad nacional, tres temas clave rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

Analistas consultados por medios estadounidenses señalan que el principal reto del presidente será demostrar que los indicadores económicos impactan directamente en el bolsillo de las familias, especialmente tras desaceleraciones recientes y preocupaciones por el costo de vida.

Economía, migración y política exterior dominarán el mensaje presidencial

De acuerdo con expertos políticos y asesores legislativos, Trump intentará posicionar su narrativa bajo el lema “Estados Unidos fuerte y próspero”, destacando recortes fiscales, control fronterizo y nuevas medidas para reducir costos energéticos.

El discurso también llega en medio de fuertes tensiones políticas. Decenas de legisladores demócratas han anunciado que no asistirán al evento como señal de protesta, reflejando el alto nivel de confrontación en Washington.

Trump enfrenta presión política y baja aprobación antes del Estado de la Unión

Encuestas recientes muestran que parte del electorado mantiene dudas sobre el liderazgo del presidente y su manejo del país, lo que convierte este discurso en una oportunidad clave para recuperar apoyo ciudadano.

Expertos consideran que el mensaje no solo buscará presentar logros, sino también marcar el rumbo político de Estados Unidos en temas internacionales, incluyendo conflictos globales y política comercial.

El Estado de la Unión 2026 podría convertirse así en uno de los discursos más decisivos del actual mandato presidencial.