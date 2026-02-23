NASA detecta “latido rojo” en glaciar de Noruega y explica qué significa para el futuro

Científicos de la NASA confirmaron la detección de un fenómeno inusual descrito como un “latido rojo” en un glaciar de Noruega. El hallazgo fue identificado mediante imágenes satelitales obtenidas por misiones de observación terrestre que monitorean cambios en la superficie del hielo y en su dinámica estacional.

De acuerdo con información oficial publicada por la agencia espacial estadounidense, el fenómeno corresponde a variaciones periódicas en la reflectividad y el movimiento del glaciar, asociadas a ciclos de deshielo, acumulación de sedimentos y flujo interno del hielo. El tono rojizo observado en ciertos períodos se debe a la presencia de partículas minerales y microorganismos que afloran cuando la capa superficial se derrite.

La NASA explicó que este “latido” no es un evento aislado, sino un patrón repetitivo que ayuda a los científicos a entender cómo responden los glaciares al aumento de temperaturas en el Ártico y el norte de Europa.

¿Qué significa el “latido rojo” para el futuro del hielo?

Según los expertos de la NASA, el monitoreo constante de glaciares en Noruega permite medir la velocidad del flujo glaciar y detectar señales tempranas de aceleración en el deshielo. Estos datos son clave para evaluar el impacto del cambio climático en regiones polares y prever el aumento del nivel del mar.

El fenómeno observado no representa un riesgo inmediato, pero sí funciona como indicador científico del estado de salud del glaciar. Las imágenes satelitales y los modelos climáticos ayudan a proyectar escenarios futuros y a entender cómo pequeñas variaciones pueden traducirse en cambios significativos a largo plazo.

La NASA reiteró que continuará con el seguimiento del glaciar mediante tecnología de radar y sensores ópticos, herramientas fundamentales para anticipar transformaciones en los ecosistemas helados del planeta.