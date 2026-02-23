La Consolidación del Legado de Foo Fighters.

El 2026 ha sido a un año lleno de momentos clave en el “Universo Foo Fighters”, con poco más de mes y medio del mismo. Desde conmemorar a Taylor Hawkins en el que habría sido su cumpleaños no. 54, el impulso de los primeros esfuerzos musicales de forma oficial en la carrera de la hija de su principal figura, hasta el lanzamiento oficial del nuevo sencillo para la que será su décimo segunda producción discográfica, la consigna principal sobre el grupo es que su historia está MUY lejos de concluir. En ese espíritu, este 19 de febrero el sexteto dio a conocer el single homónimo de Your Favorite Toy, álbum que será publicado el próximo 24 de abril.

Pero… vayamos por partes:

Taylor Hawkins habría cumplido el pasado 17 de febrero 54 años de edad. El carismático y talentoso baterista de los Foo Fighters, murió en Bogotá, Colombia mientras la agrupación realizaba una gira por América Latina. Sufrió un ataque al corazón el 25 de marzo de 2022, el cual le costó la vida. Aunque le encontraron en un examen toxicológico restos de opioides, antidepresivos y THC, entre otras, la realidad es que su corazón tenía el doble del tamaño de un corazón normal, por lo que –de acuerdo a los médicos forenses que le practicaron la autopsia-, era muy probable que se diera el colapso en cualquier momento, sin importar las sustancias que estuvieran en el organismo. Amén de la circunstancia del músico que formara parte de la agrupación desde sus inicios, Foo Fighters ya cuenta con un nuevo percusionista en su alineación con la integración de Ilán Rubín, desde el otoño pasado y ocupa tal posición desde el repentino despido de Josh Freese; sin embargo, el ahora sexteto se muestra en el lyric video de su hoy estrenada canción, con las imágenes y nombre de pila de cada uno de sus integrantes actuales.

Respecto a “Your Favorite Toy”, se trata de un sencillo de corta duración y sonido potente. El grupo de Seattle no se va con pretensiones en este nuevo lanzamiento: energía pura, dura y directo al impulso del headbanging. Aunque ya ha pasado tiempo desde la sacudida que dejó la partida de Hawkins y el remolino que transformó la vida de Dave Grohl –la revelación sobre la infidelidad que cometió y casi disuelve su matrimonio, el duelo de perder a su gran mancuerna en la banda, la terapia del álbum con el que lo despide, así el inevitable cuestionamiento del camino a tomar en un planeta resignificado tras la pandemia del 2021-, el mensaje con este lanzamiento parece ser claro: dieron vuelta a la página y están cómodos en “su propia piel”; es decir, no se reinventaron y no pretenden hacerlo… pero ¿siquiera lo necesitan?

Foo Fighters ha pasado por todas estas pruebas y siguen de pie. Se han tambaleado, se han lastimado, les han criticado y hasta sobrevivido tragedias devastadoras… pero lo que les mantiene juntos es la música y Your Favorite Toy es la prueba de cómo esta es su energía vital. Fue el motivo inicial que los integró en sus primeros días, el pretexto ideal para experimentar y crear una película de terror y comedia como Studio 666 (2022) y también la razón que dio rumbo a la vida de Grohl cuando perdió por primera vez a un compañero de banda cuando era el baterista de Nirvana. También es lo que se convirtió en el mayor legado para su familia y la prueba son los tres sencillos de Violet –hija de Dave-, quién dio a conocer en la última semana de enero del 2026 los primeros ejemplos de su capacidad como música de manera oficial.

Aunque presente en la trayectoria de los Foo Fighters como una colaboradora desde los 14 años, la primogénita de Dave Grohl ha tenido participación profesional en la discografía de la agrupación de su papá desde 2020. La noticia es que, a un par de meses de cumplir 20 años, Violet ya cuenta con un par de canciones a su nombre. El 23 de enero pasado, las canciones “THUM” y “Applefish” fueron publicadas en diferentes servicios de streaming, así como el vídeo de la primera bajo la dirección de Nikki Milan Houston. El estilo vocal de la hija de Dave y Jordyn Blum es melódico, afinado y congenia a la perfección con la energía que transmiten algunas mujeres de su generación como Olivia Rodrigo. Musicalmente, la frase “the apple doesn’t fall far from the tree” [la manzana no cae lejos del arbol] aplica a la perfección, pues cuenta con guitarras poderosas que alinean muy bien con la influencia de su célebre progenitor. La experiencia como “aprendiz permanente” del otrora baterista de Nirvana le puede facilitar oportunidades; sin embargo, lo que ha trabajado a sus 19 años esta chica da a entender que sus aspiraciones no solo tienen una intención real, sino que está en el camino adecuado para poder generar un estilo propio y que le dé fortaleza a una propuesta que apenas da sus primeras palpitaciones al público en general.

En presente, pasado y futuro, la presencia sonora de los Foo Fighters está manifiesta con gran claridad y manifestación en este 2026. Después de una etapa convulsa y llena de agitación, Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shifflet, Ilán Rubín y Rami Jaffee están determinados a que la vida de la agrupación no tiene una fecha de caducidad y que aún tienen demasiado camino más por recorrer, escenarios que emocionar y alegrías qué transmitir a sus seguidores. Por lo que estamos seguro que sabremos demasiado de ellos, ya sea en los lapsos de nostalgia noventera, los himnos que crecen y aumentan a cada lanzamiento y hasta en las voces que, en años próximos, reventarán en los índices de popularidad.

