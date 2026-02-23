Tu comunicación nunca será efectiva si tu sistema nervioso está en modo sobrevivencia. / Malte Mueller

Alejandra Llamas autora best-seller, maestra y conferencista visitó la cabina de WRadio y platicó con Martha Debayle sobre su nuevo libro: “La Vida Suave” de Editorial Penguin Random House.

La vida suave es una invitación a dejar de pelear con la vida y empezar a habitarla con conciencia.

El libro propone distinguir entre el ego —esa voz que exige, compara y juzga— y la consciencia,

que observa sin drama ni culpa.

A través de reflexiones, prácticas meditativas y enseñanzas inspiradas en tradiciones como el

Taoísmo y el Budismo, plantea que la paz no se consigue cumpliendo expectativas externas, sino

regresando al presente.

La autora guía al lector a cuestionar creencias limitantes, reconciliarse con sus emociones y

aceptar la realidad sin resistencia. La idea central es potente y sencilla a la vez: la plenitud no se

construye, se reconoce. Ya está ahí. Vivir con atención, gratitud y aceptación radical es el camino hacia esa “vida suave” donde la lucha interna se disuelve y simplemente se es.

En términos prácticos, es un libro sobre autoconocimiento que traduce conceptos espirituales antiguos en un lenguaje accesible y aplicable al día a día, con un tono íntimo y acompañante más que doctrinal. Una especie de recordatorio elegante de que el ruido mental no es la verdad… y que la paz no es un premio, es un estado disponible.

Se debe conocer el propio momento presente: hablar desde lo que sientes y no desde lo que temes que te pase. / We Are Ampliar

¿CÓMO TENER UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN RELACIONES COMPLICADAS?

1. Entender algo intelectualmente no nos hace asertivos

La asertividad no es solo conocimiento técnico; es conciencia aplicada. La verdadera madurez

comunicativa nace de integrar mente, cuerpo y emociones en el ahora, no de repetir frases o reglas

aprendidas de memoria. Entender cognitivamente que “debo decir X” es solo la mitad del camino. La otra

11mitad es sentirlo, experimentarlo y sostenerlo en el cuerpo sin disparadores automáticos. Solo así lo que

dices vibra con coherencia interna, y no con defensas mecánicas, lógicas o evasivas.

2. La comunicación proyecta mucho del dolor del pasado

Debes reconciliarte con tus emociones para desengancharte de creencias limitantes. Eso está

íntimamente ligado a que muchas veces reaccionamos con una intensidad que no corresponde al aquí y

ahora porque nuestro sistema nervioso detecta patrones antiguos de amenaza o rechazo.

La clave está en reconocer que la emoción que surge no siempre es 100% de la situación presente, y que

el ego —ese conjunto de hábitos, miedos y viejos guiones— puede estar hablando por nosotros, no nuestra consciencia.

La comunicación se vuelve efectiva cuando:

●Observas tu emoción sin dejar que encabece el diálogo,

nombras lo que sientes sin identificarte con el dolor que el cuerpo trae desde antes.

3. Tu comunicación nunca será efectiva si tu sistema nervioso está en modo sobrevivencia

Si estás desde la alarma interna (esa respuesta automática de amenaza), tu tono será reactivo, directo o

justificatorio, aun cuando las palabras sean correctas. No importa lo que dices; importa cómo lo dices y

desde qué lugar interno lo dices.

El estado de presencia es el antídoto para la supervivencia comunicativa. Esto tiene implicaciones

prácticas:

Respirar para bajar la reactividad emocional.

Observar sensaciones antes de emitir juicios.

Nombrar lo que sientes sin identificarte con ello.

4. Una comunicación efectiva incluye lo siguiente

●Conciencia del propio momento presente: hablar desde lo que sientes y no desde lo que temes que

te pase.

●Aceptar y reconocer emociones con honestidad, sin caer en victimización o superioridad moral. El

camino hacia la suavidad es aceptar que todas las emociones son válidas, pero no todas tienen

que ser dictadas por el ego.

●Curiosidad en lugar de juicio: la curiosidad desplaza la rigidez del “tú estás mal” por un “¿qué te

pasó en este momento?”.

●Amabilidad radical con uno mismo y con el otro: incluso si lo que se dice es duro, se puede decir

con suavidad cuando la intención es crecimiento y no castigo.

Esto no es suavizar el conflicto; es refinarlo para que sea un puente de encuentro y no un campo de batalla.

5. Peticiones claras, promesas claras y límites (sobre todo contigo mismo)

Las relaciones cambian cuando tú cambias tu relación interna con tus necesidades, con tus límites y con tu palabra. La claridad nace de saber quién eres en el momento presente, no de repetir guiones de lo que deberías hacer.

Esto se traduce en: