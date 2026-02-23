¿Cómo tener una comunicación efectiva en relaciones complicadas?
Deja de pelearte con la vida y empieza a habitarla con conciencia
Alejandra Llamas autora best-seller, maestra y conferencista visitó la cabina de WRadio y platicó con Martha Debayle sobre su nuevo libro: “La Vida Suave” de Editorial Penguin Random House.
La vida suave es una invitación a dejar de pelear con la vida y empezar a habitarla con conciencia.
El libro propone distinguir entre el ego —esa voz que exige, compara y juzga— y la consciencia,
que observa sin drama ni culpa.
A través de reflexiones, prácticas meditativas y enseñanzas inspiradas en tradiciones como el
Taoísmo y el Budismo, plantea que la paz no se consigue cumpliendo expectativas externas, sino
regresando al presente.
La autora guía al lector a cuestionar creencias limitantes, reconciliarse con sus emociones y
aceptar la realidad sin resistencia. La idea central es potente y sencilla a la vez: la plenitud no se
construye, se reconoce. Ya está ahí. Vivir con atención, gratitud y aceptación radical es el camino hacia esa “vida suave” donde la lucha interna se disuelve y simplemente se es.
En términos prácticos, es un libro sobre autoconocimiento que traduce conceptos espirituales antiguos en un lenguaje accesible y aplicable al día a día, con un tono íntimo y acompañante más que doctrinal. Una especie de recordatorio elegante de que el ruido mental no es la verdad… y que la paz no es un premio, es un estado disponible.
¿CÓMO TENER UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN RELACIONES COMPLICADAS?
1. Entender algo intelectualmente no nos hace asertivos
La asertividad no es solo conocimiento técnico; es conciencia aplicada. La verdadera madurez
comunicativa nace de integrar mente, cuerpo y emociones en el ahora, no de repetir frases o reglas
aprendidas de memoria. Entender cognitivamente que “debo decir X” es solo la mitad del camino. La otra
11mitad es sentirlo, experimentarlo y sostenerlo en el cuerpo sin disparadores automáticos. Solo así lo que
dices vibra con coherencia interna, y no con defensas mecánicas, lógicas o evasivas.
2. La comunicación proyecta mucho del dolor del pasado
Debes reconciliarte con tus emociones para desengancharte de creencias limitantes. Eso está
íntimamente ligado a que muchas veces reaccionamos con una intensidad que no corresponde al aquí y
ahora porque nuestro sistema nervioso detecta patrones antiguos de amenaza o rechazo.
La clave está en reconocer que la emoción que surge no siempre es 100% de la situación presente, y que
el ego —ese conjunto de hábitos, miedos y viejos guiones— puede estar hablando por nosotros, no nuestra consciencia.
La comunicación se vuelve efectiva cuando:
●Observas tu emoción sin dejar que encabece el diálogo,
nombras lo que sientes sin identificarte con el dolor que el cuerpo trae desde antes.
3. Tu comunicación nunca será efectiva si tu sistema nervioso está en modo sobrevivencia
Si estás desde la alarma interna (esa respuesta automática de amenaza), tu tono será reactivo, directo o
justificatorio, aun cuando las palabras sean correctas. No importa lo que dices; importa cómo lo dices y
desde qué lugar interno lo dices.
El estado de presencia es el antídoto para la supervivencia comunicativa. Esto tiene implicaciones
prácticas:
Respirar para bajar la reactividad emocional.
Observar sensaciones antes de emitir juicios.
Nombrar lo que sientes sin identificarte con ello.
4. Una comunicación efectiva incluye lo siguiente
●Conciencia del propio momento presente: hablar desde lo que sientes y no desde lo que temes que
te pase.
●Aceptar y reconocer emociones con honestidad, sin caer en victimización o superioridad moral. El
camino hacia la suavidad es aceptar que todas las emociones son válidas, pero no todas tienen
que ser dictadas por el ego.
●Curiosidad en lugar de juicio: la curiosidad desplaza la rigidez del “tú estás mal” por un “¿qué te
pasó en este momento?”.
●Amabilidad radical con uno mismo y con el otro: incluso si lo que se dice es duro, se puede decir
con suavidad cuando la intención es crecimiento y no castigo.
Esto no es suavizar el conflicto; es refinarlo para que sea un puente de encuentro y no un campo de batalla.
5. Peticiones claras, promesas claras y límites (sobre todo contigo mismo)
Las relaciones cambian cuando tú cambias tu relación interna con tus necesidades, con tus límites y con tu palabra. La claridad nace de saber quién eres en el momento presente, no de repetir guiones de lo que deberías hacer.
Esto se traduce en:
- Pedir sin exigencia.
- Prometer solo lo que puedes cumplir desde tu centro emocional, no desde la presión social o el
- deber.
- Poner límites desde la cuidado de tu integridad, no desde el miedo a perder o al rechazo.
- Una comunicación que honra tu verdad y la del otro —sin manipular, sin proyectar, sin escapar de
- lo difícil— es la que transforma conflictos en conversaciones que construyen.