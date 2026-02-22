Tiroteo en Mar-a-Lago: Servicio secreto abate a hombre armado en resort de Donald Trump

Un hombre armado fue abatido este domingo tras ingresar al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, en Florida, complejo turístico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien actualmente se encuentra en la Casa Blanca. El disparo fue realizado por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, encargados de la protección presidencial.

El individuo fue avistado cerca del recinto mientras cargaba lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible.

El hecho se suma a otros episodios recientes relacionados con amenazas contra el mandatario. En julio de 2024, Trump resultó herido durante un mitin de campaña en Pensilvania. Meses después, en septiembre, otro hombre fue detenido tras permanecer en las inmediaciones de un campo de golf de Trump en West Palm Beach mientras jugaba en el lugar. Recientemente, ese individuo fue condenado a cadena perpetua.

Las autoridades federales no han detallado hasta el momento la identidad del hombre abatido.

A través de redes sociales, Karoline Leavitt, vocera de la administración Trump, señaló:

— Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en ICE de Dallas deja un muerto y dos heridos, entre ellos un mexicano