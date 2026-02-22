Reportan quema de transporte y bloqueos en carretera de Acapulco

Se registró un ataque armado contra la Agencia del Ministerio Público

La quema de camiones luego de la presunta caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ocurre también en distintos puntos de Acapulco.

Los vehículos obstruyen el paso en la carretera México-Acapulco a la altura de La Venta. Estos incidentes se sitúan cerca de instalaciones de la Guardia Nacional.

Además, se puede ver como el humo surge desde varios sectores del puerto. Equipos de seguridad realizan labores para la extinción del fuego.

Aún no hay cifras sobre personas con heridas o arrestos en el reporte de la autoridad.

Derivado de los recientes acontecimientos registrados en el país tras operativos federales contra grupos delictivos, en Guerrero mantenemos coordinación permanente con las fuerzas de seguridad para prevenir cualquier situación tras estos hechos.



¿Dónde se registraron los incidentes y qué afectaciones hubo?

La Guardia Nacional Carreteras informó en la hora reciente la apertura de la circulación en el kilómetro 366 de la vía hacia Chilpancingo. Datos de este periodo indican daños a tiendas de conveniencia en la ciudad.

De igual forma, se registró un ataque armado contra la Agencia del Ministerio Público Sector Zapata, de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en la calle 14, Manzana 107, Sector 4, en la colonia Emiliano Zapata, donde fueron localizados alrededor de 30 casquillos percutidos. Un elemento resultó herido, tras recibir un rozón de bala en la cabeza.

¿Qué informó la Guardia Nacional sobre la circulación?

El operativo de vigilancia permanece en el municipio. Se pide consultar canales del gobierno para obtener información sobre la movilidad.

