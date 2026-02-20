“Representamos un gobierno limpio”: Clara Brugada sale en defensa de César Cravioto

Si tienen pruebas de que el secretario de Gobierno, César Cravioto, cometió alguna ilegalidad, que se presenten, aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La mandataria salió al paso de las acusaciones contra su secretario sobre un presunto conflicto de interés en el caso del desalojo de perros del Refugio Franciscano.

¿Qué se le señala al secretario de Gobierno?

Y es que César Cravioto, rentaba un departamento propiedad de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama cuando ocurrió el desalojó del albergue ubicado en la carretera libre México-Toluca.

La funcionaria capitalina sostuvo que su gobierno es honesto y transparente.

“Nuestro gobierno es un gobierno que viene de una lucha para separar el poder económico del poder político (…) representamos un gobierno limpio. Si tienen alguna irregularidad con pruebas, adelante, que se presenten las denuncias”. —

¿Debe separarse del cargo?

Cuestionada sobre si el funcionario debería separarse del cargo, reiteró que cualquier señalamiento debe sustentarse formalmente y resolverse por las vías institucionales.

“Primero hay que aclarar la situación y se tiene que hacer ante las instancias correspondientes. Lo primero que se tiene que ver es si realmente se cayó en un tema de irregularidad”. —

El funcionario dejó ese domicilio apenas hace un par de días.

