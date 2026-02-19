Balcázar, nuevo presidente del Perú, defiende relaciones sexuales desde los 14 años y matrimonio infantil

No pasó ni una semana para que el nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, lanzara su primera declaración incendiaria como mandatario al asegurar que, a partir de los 14 años, las niñas pueden tener relaciones sexuales, luego de que fue cuestionado sobre las leyes que prohíben el matrimonio entre menores de edad.

De catorce para arriba no hay ningún impedimento, todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza, siempre que no haya violación. — José María Balcázar, presidente de Perú.

Además, dijo que, “todo mundo tiene relaciones, profesores con alumnos, entre alumnos también; mientras eso no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido”. Desde junio de 2023 ya se había mostrado a favor del matrimonio infantil cuando se abstuvo de votar un dictamen para impedir el matrimonio con menores de edad, cuando era congresista, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Apenas ayer asumió el cargo y la prensa peruana ya destaca que el noveno mandatario que ha tenido Perú en diez años ha enfrentado acusaciones como fraude, estafa, suplantación de identidad, cohecho y prevaricación. Sin embargo, esto no impidió que el hombre de 83 años consiguiera vencer a los otros candidatos con el apoyo de 64 congresistas de 130.

La CNDDHH de Perú advirtió que la designación de Balcázar, quien cuenta con antecedentes de declaraciones que justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes, genera una legítima alarma pública y afecta severamente la confianza en las instituciones.

Resultan inaceptables las afirmaciones en las que sostuvo que las relaciones sexuales tempranas podrían ayudar al futuro psicológico de la mujer — Coordinadora de Derechos Humanos.

