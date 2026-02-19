Avalancha en Italia sorprende a esquiadores: una enorme nube de nieve cubrió todo el pueblo

La montaña parecía en calma. El cielo despejado, la nieve intacta y un grupo de esquiadores observando la pendiente. Pero en cuestión de segundos, el paisaje perfecto cambió por completo.

Una avalancha descendió por las laderas del Mont Blanc, en la zona italiana del macizo alpino, y todo quedó registrado en video. Las imágenes muestran cómo la nieve comienza a desprenderse de forma repentina. Primero es un leve movimiento, casi imperceptible. Luego, una explosión blanca que se transforma en una pared imparable avanzando montaña abajo.

Así vivió un grupo de esquiadores la fuerza de una avalancha en Italia

Jean Claude Chiementin via Storyful pic.twitter.com/48oVorbnqe — Franc (@paco__miranda) February 19, 2026

Mont Blanc registra avalancha; esquiadores captan el impactante descenso de nieve

Algunos de los esquiadores incluso anticipan lo que viene. Se escucha la tensión. De pronto, la nube de nieve lo cubre todo. Por momentos parece que la avalancha los alcanzará por completo.

Vecinos y autoridades locales explicaron que ese sector es conocido por desprendimientos frecuentes. Paradójicamente, también es considerado relativamente seguro para la práctica del esquí bajo ciertas condiciones climáticas. Sin embargo, la acumulación reciente de nieve y los cambios de temperatura pueden generar inestabilidad en las capas superficiales.

Testigos señalaron que fue la tercera avalancha del día en ese mismo punto, lo que encendió alertas entre rescatistas y guías de montaña. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Video de avalancha en Mont Blanc alerta sobre riesgo en zona de esquí en Italia

El video se ha viralizado en redes sociales por la claridad con la que muestra el momento exacto del desprendimiento. No hay margen de error: la montaña puede cambiar en segundos.

Expertos en seguridad alpina recuerdan que incluso en zonas monitoreadas, el riesgo nunca es cero. Las avalanchas pueden generarse por factores naturales, vibraciones o sobrecarga de nieve.

La escena es impactante, pero también funciona como advertencia: en alta montaña, la naturaleza impone sus reglas. Y cuando la nieve decide caer, no hay segunda oportunidad.