  • 18 FEB 2026, Actualizado 21:28

Avalancha arrasa con esquiadores en California: 8 muertos, 6 sobrevivientes y un desaparecido

Debido al mal clima, los helicópteros de rescate no han podido operar con normalidad

15 esquiadores fueron sorprendidos por una avalancha en California. Getty Images

Francisco Miranda

Una avalancha registrada en la zona de Donner Pass, en la región de Castle Peak, al noroeste del Lago Tahoe, dejó ocho personas muertas, seis rescatadas y una más desaparecida, confirmaron autoridades del condado de Nevada, California.

Sheriff confirma víctimas por avalancha en Donner Pass; rescate sigue activo

En conferencia de prensa, el Sheriff del condado detalló que el grupo estaba conformado por 15 esquiadores de travesía cuando fueron sorprendidos por el desprendimiento de nieve en plena tormenta invernal.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en condiciones calificadas como “extremadamente peligrosas”. El Servicio Meteorológico mantiene alertas activas por acumulación constante de nieve y riesgo elevado de nuevas avalanchas.

Tormenta invernal eleva riesgo de avalanchas en California

Debido al mal clima, los helicópteros de rescate no han podido operar con normalidad, por lo que las labores se realizan principalmente por tierra, en terreno inestable.

El Centro de Avalanchas de la Sierra mantiene la advertencia de peligro alto en la zona. Autoridades pidieron evitar actividades recreativas en áreas de montaña hasta nuevo aviso.

La búsqueda de la persona desaparecida continúa mientras las condiciones lo permitan.

